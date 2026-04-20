Baranyi Krisztina kidobta az irodájából Tiborcz üzlettársát, Balázs Attilát, és kijáróemberét, a volt szocialista Horváth Csabát

Nem volt hajlandó fogadni Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Balázs Attilát, a Bayer Construct és a Viastein NER-es vezérigazgatóját, aki politikai kijáróemberével, a korábban még szocialista Horváth Csabával együtt ment volna tárgyalni Baranyi irodájába.

A tárgyalás azonban nagyjából csak egy percig tartott, a ferencvárosi polgármester ugyanis már az ajtóban jelezte, hogy miután Balázs Attila egy nappal a választások előtt céges körlevélben figyelmeztette dolgozóit, hogy „mi csak a jelenlegi kormányt tudjuk támogatni”, és „aki ezzel nem ért egyet, az kérem, ne vegyen részt a mi csapatunkban” - nem kívánja fogadni.

Az érkezés, ajtót mutatás és instant távozás Baranyi Krisztina stábjának videóján:

Baranyi már az ajtóban azzal fogadja a somolyogva belépő Horváth Csabát és a NER-es építőipari céget vezető Balázs Attilát, hogy hallott a dolgozóknak küldött levélről:

„Mielőtt beljebb jönnének. A Bayer vezérigazgatója? Na, hát akkor pont jó, mert ha jól értem, akkor önök egy olyan cégtől jönnek, hogy ferencvárosi fejlesztésekről tárgyaljanak, ahol szombaton levelet küldtek a dolgozóknak, hogy vagy a Fideszre szavaznak, vagy hagyják el az önök közösségét.”

„Na most én egy ilyen céggel, főleg polgármesteri szinten, semmilyen formában nem vagyok hajlandó tárgyalni. Úgyhogy a fejlesztéssel kapcsolatban szükséges kérelem, bármi, forduljanak nyugodtan az ügyfélszolgálathoz, illetékes irodához, ügyintézőhöz, én ezt tudom erre mondani.”

A tárgyalás itt véget is ért még azelőtt, hogy valójában elkezdődhetett volna. Balázs Attila még távozóban azt mondja, hogy ők nem is ezt írták a levélbe, „és az egész levél a koncert miatt volt. Egy ilyen hirtelen felindulásból, én ezt le is írtam, mi ezért elnézést is kértünk, tehát köszönjük szépen”.

A Bayeer vezetője a levelében azt írta, hogy az Orbán-kormány ellenfeleiet „nyugati tőkés körök finanszírozzák”, akik „találtak maguknak néhány árulót és médiafigurát, akit tudatosan felépítettek”, hogy „mi csak a jelenlegi kormányt tudjuk támogatni”, aki pedig „ezzel nem ért egyet, az kérem, ne vegyen részt a mi csapatunkban”. Balázs a Tisza kétharmados győzelme után bocsánatot kért azért, hogy a dolgozóit a Fideszra való szavazásra akarta kötelezni.

Korábban szintén Balázs cége, a Viastein dolgozói mentek ki ellentüntetőnek ltözve Magyar Péter nagyváradi eseményére, hogy azt megzavarják. Balázs egyik legnagyobb beruházásáa a Bosnyák téri, zuglói irodakomplexum, amit a kormány 2024-ben 244 milliárd forintért vásárolt meg tőle. A korábbi zuglói polgármester, a projektet döntéshozóként segítő szocialista Horváth Csaba is Bayer alkalmazottja lett, ő megy vele rendszeresen tárgyalni önkormányzatokhoz is, mint ahogy azt most Ferencvárosban is megkísérelték.