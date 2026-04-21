Június közepéig nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie Budapestnek

„Megcsináltuk! Azt ígértem a budapestieknek, hogy bármi is lesz, valahogy túlélünk, és eljuttatom a várost a következő kormány megalakulásáig. Jelentem: a küldetés sikerült. Hétfőn az Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól” – közölte Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester, aki ezután hosszabban is kifejtette, „hogyan jutottunk el idáig”.

„Az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett sarcot, idén már 100 milliárdot kellene fizetnünk – ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat. A kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket. De mi nem hagytuk magunkat. Pereltünk és nyertünk: a bíróság jogerős ítélete mondta ki, hogy a város kifosztása törvénytelen volt” – írta Karácsony.

Közleményét azzal zárta, hogy a kincstár mai döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után nagyjából egy hónapjuk lesz arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről.

„És azt is remélem, hogy az év végéig meg tudunk állapodni az én főpolgármesteri programomban és a Tisza választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, amely egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz a nemzet fővárosának mindennapjaiban” – tette hozzá.

Április 15. volt a szolidaritási hozzájárulás befizetésének határideje, a befizetést azonban több város megtagadta.

A szolidaritási adó az Orbán-kormány rengeteg önkormányzat által vitatott találmánya, amit a „gazdagabb” önkormányzatoknak kell megfizetni, és elvileg a kevésbé jómódú településekhez jutna el, tehát az állam elvileg a nagyobbakkal finanszíroztatja a kisebbek működését. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az elvonások összege, a települések kevesebb mint 4 százaléka fizette ki a szolidaritási adó több mint 60 százalékát, amit a kormány valójában nem osztott vissza közvetlenül a szegényebb településeknek, hanem egyszerűen beöntötte a az állami költségvetésbe.