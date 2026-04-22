Hivatali visszaélés gyanúja miatt indult nyomozás Szabó Bence százados nyilatkozata nyomán

Nyomozás indult hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt századosának korábbi állításai nyomán, írja a Telex.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy március végén nyilvánosságra került videóban arról beszélt a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia. Ő mondta el azt, hogy kamu pedofilváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk. Egyikőjük, Gundalf, vagyis Hrabóczki Dániel később a 444-nek adott interjút.

Szabó Bence
Fotó: Direkt36/Youtube

Március végén a Transparency International Magyarország feljelentést tett, mivel az ügyészség hivatalból nem indított eljárást a Szabó által jelzett eset ügyében.

„A feljelentés lényege szerint a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével gyermekpornográfia bűncselekmény miatt úgy indult büntetőeljárás és került sor az eljárásban kényszerintézkedések foganatosítására, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló gyanú a nyomozó hatóság számára is tudottan nem volt megállapítható”

– áll a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) Telexhez eljutott határozatában.

Az ügyészség válaszából az is kiderül, hogy nem a Transparency volt az egyetlen, aki feljelentést tett. Jámbor András országgyűlési képviselő korábban közzétette, hogy írásbeli kérdését az ügyészség feljelentésként értelmezte.

„A tartalmi összefüggést mutató feljelentések tárgyában az eljárásra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, azonban az eljárás lefolytatására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölése célszerű” – írta még a KNyF.

Videó

Gundalf a 444-nek: Dezinformáltam az Alkotmányvédelmi Hivatalt

A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.

Szabó Bence: Üdvözlöm Gulyás Gergely nyilatkozatát, hiszen beigazolta, hogy titkosszolgálatok álltak az egész művelet mögött

A Partizánnak nyilatkozott a volt rendőrszázados, akit sokan hősnek tartanak, miután részletesen beszélt arról, milyen titkosszolgálati akció folyhatott a Tisza ellen.

„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa

Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.

Jámbor András szerint vizsgálat indulhat a Tisza elleni titkosszolgálati ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészségen múlik, hogy elrendelik-e a nyomozást annak kivizsgálására, politikai célból indult-e eljárás a párthoz köthető két informatikus ellen.

