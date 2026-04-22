Szijjártó Péter nem számít katonai behívóra, mert 48 évesen már nem alkalmas arra, hogy harcoljon a fronton

„A Tisza Pártnak többen hittek, mint nekünk” – értékelte a választások eredményét nemes egyszerűséggel a Telexnek adott gigantikus, háromórás interjújában Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter.

A Fidesz háborús kampányáról azt mondta, továbbra is reális veszélynek tartja, hogy Magyarország belesodródjon – ő maga azonban nem számít behívóra, mert 48 évesen nem alkalmas arra, hogy harcoljon a fronton. Bár nem látja kizárhatónak, hogy a gyerekeit besorozhatják, otthon nem beszélnek politikáról, és azt sem engedi, hogy ilyen tartalmakat fogyasszanak.

Ki a felelős a gyűlöletkeltésért?

Szijjártó kitért a válasz elől, hogy milyen hatása lehetett a Fidesz kampányának Magyarország mentális egészségére, és a gyűlöletkeltésről is azt állította, hogy mindkét oldal felelős. Azt is határozottan tagadta, hogy a Fidesz kizárt volna embereket a nemzetből.

A poloskázásról, ügynöközésről sem mondott semmit, ahogy a lejárató kampányok kapcsán is csak arról tudott beszélni, hogy róla mennyit hazudtak a médiában. „Azt tőlünk soha senki nem hallotta, hogy bármely magyar embernek a magyar nemzethez való tartozását megkérdőjeleztük volna.” Nem vállalt felelősséget a velük szimpatizáló újságírókért (ő így nevezte a kormánypropagandistákat), de volt, hogy nem tetszettek neki egyes szereplők megszólalásai.

Egyébként sem olvas híreket, leginkább a nagykövetségek jelentéseiből, a kollégáitól és az előkészítő anyagokból tájékozódott.

Állítása szerint az elmúlt 16 évben végig arra törekedett, hogy az embereket a saját érdemeik szerint ítéljék meg, és ne a párthovatartozásukat nézzék. Azt mondta, ellenzéki orientációjú üzletemberek és cégek ugyanúgy kaptak tőle segítséget, mint a nem ellenzékiek, sőt: ellenzéki politikusokat is segített.

Szijjártó szerint a kormányban olyanok dolgoztak, akik arra törekedtek, hogy mindenki boldogulhasson. Voltak viszont olyanok a környékükön, „akik visszaéltek azzal, hogy a kormányban a tisztségviselők tisztelettel dolgoztak sokszor éjt nappallá téve”. Szerinte nem a politikai vezetők miatt alakult ki negatív kép róluk, hanem azok miatt, akik visszaéltek ezzel a helyzettel, és „elvesztették a mércét”.

Szijjártó arról sem mondott semmit, hogy a kormány tagjainak volt-e felelősségük abban, hogy olyan körök alakultak ki a kormányzásuk alatt, amelyek tagjai rossz fényt vetettek a kormányzásukra.

Egyedül az MNB-ügyet emelte ki: Matolcsy Györgyöt gazdasági miniszterként ismerte és nagyon tisztelte, és fogalma sincs, hogyan jutott el a dolog oda, ahova eljutott. A jegybankból eltűnt milliárdokat az utóbbi hetekben már több fideszes is említette, Mészáros Lőrinc vagy Tiborcz István gazdagodásáról azonban Szijjártó sem mondott semmit.

A Fidesz bukásában Szijjártó szerint része lehetett a kegyelmi ügynek, ami miatt ő nagyon dühös, mert nem született a nyilvánosság felé kielégítő válasz. Ő maga is várja ezt, miközben állítása szerint ugyan elérhetné az érintetteket, Balog Zoltánt, Novák Katalint, de nem érezte, hogy ez az ő feladata lenne. Szerinte nem a közösségről állít ki bizonyítványt, hogy nem szólaltak meg a kegyelmi botrány érintettjei.

Orosz érdekek? Dehogy!

Szijjártó elismerte többször is, hogy ki az agresszor az orosz–ukrán háborúban, de szerinte nem oldotta volna meg helyzetet az, ha minden nap azt ragozzák, hogy az orosz agresszió rossz – az állandó elítélés négy év után nem hozott eredményt a háború befejezésében, állította a távozó miniszter, mondván, a magyar kormány tagjai tették a legtöbbet a háború lezárásáért, „mert nyitva tartották a kommunikációs csatornákat”.

Szijjártó sajnálja, ha úgy jött le az embereknek, hogy Magyarország sodródik ki az EU-ból, ő a maga részéről fontosnak tartja a tagságot.

Hogy miért tartották az EU-s tagállamok a magyar kormányt az orosz érdekek képviselőjének? Szijjártó szerint ez hazugság, amit azért találtak ki, mert az EU-s országok úgy döntöttek, felszámolják a kommunikációs csatornákat az oroszokkal. Sértőnek tartja a feltételezést, hogy kiderülhet valami a magyar–orosz kapcsolatokról a minisztérium átadása során, ami terhelő lehet rá vagy Orbán Viktorra nézve. Az orosz külügyminiszterrel folytatott telefonhívásairól azt állította, nem adott át érzékeny információikat, és ezek tartalmáról rendszeresen beszámolt az uniós vezetőknek.

Azt mondta, senkinek az érdekeit nem szolgálták ki. „Ez olyan biztos, mint hogy itt ülök” – állította.

Az orosz vállalatok elleni szankciós listáról leszedett cégekről azt mondta, a listák átnézésekor a magyar érdekeket képviselték. Példaként hozza, hogy nem engedhettek olyan szankciókat életbe lépni, ami az energetikai függőséget fokozta volna. Az orosz piacon jelen lévő magyar cégek (OTP, MVM) miatt is nézni kellett, kiket nem szabad szankcionálni, mondta. A szankciókról leszedetett emberekről azt mondta, az összes tagállam egyetértett a levételükben.

„Majd egyszer lehet hogy beszélhetünk erről részletesebben is. Azért az nem teljesen véletlenül volt úgy, hogy magyar lakta területeket bombatámadások nem értek ez alatt a háború alatt” – mondta Szijjártó. A munkácsi támadással kapcsolatban azt mondta, megmagyarázhatatlan dolog volt. Miután többször is megkérdezte tőle a Telex újságírója, hogy mire utal ezzel, azt mondta, a pragmatikus viszonynak köze lehetett ehhez.

Hajózás

Szijjártóról 2020-ban derült ki, hogy a Szíjj László NER-es oligarcha tulajdonában álló Lady MRD nevű 7 milliárd forintos luxusjachton nyaralt az Adrián. Ott volt vele Benkő Szilárd, a korábbi kabinetfőnöke is, akinek az egyik cége 2022-ben 280 millió forintos támogatást kapott a külügyminisztériumtól.

Szijjártó az esetről most azt mondta, Benkő az egyik legrégebbi és legjobb barátja, családi nyaralásra hívta Szíjj László jachtjára, és nincs összefüggés eközött, meg aközött, hogy Szíjj cégei milliárdokat kaptak a külügytől. Ahogy annak sem, hogy Benkő cégei is milliókat, erről Szijjártó nem is tudott, állította, ráadásul sok más cég is nyert a külügy pályázatán.

Szijjártó a saját feleségének milliárdokat termelő cégéről, az Interior Design Kft.-ről azt mondta, nem folyt bele az ügyeibe, nem járt közben az érdekében, és nem kapott segítséget. Hogy mi volt a cég kiugró sikerének titka? Jó a menedzsment, jól dolgoznak a munkatársak – mondta Szijjártó.