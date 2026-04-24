A CEU a kormányváltás ellenére nem költözik vissza Budapestre

A CEU tudomásul veszi a közelmúltbeli magyarországi választások eredményeit, amik szerintük jelentős politikai fordulópontot jelentenek, ugyanakkor a kampuszt nem költöztetik vissza Magyarországra – válaszolta az intézmény a Népszava kérdésére.

„A CEU továbbra is egy intézményként működik bécsi és budapesti helyszínein: az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységeinkben”

– írták, hozzátéve, hogy a „bécsi és a budapesti helyszín is jelentősen fejlődik és hozzájárul a CEU küldetéséhez”. Az egyetem a továbbiakban is elkötelezett az akadémiai szabadság, a nemzetközi együttműködés és a társadalmi szerepvállalás alapelvei mellett, és mindkét helyszínen egy intézményként követi ezeket a célokat.

A CEU bécsi kampusza. Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A CEU budapesti működése akkor került veszélybe, amikor a Fidesz 2017-ben egy hét alatt törvényt hozott az ellehetetlenítésére. Az egyetem 2018 decemberben jelentette be, hogy az amerikai akkreditációjú programját Bécsbe költözteti. A budapesti helyszín a könyvtárral és az archívummal főként kutatóhely lett, valamint itt működik a CEU Demokrácia Intézete is, ami az egyetem kutatótevékenységét fogja össze. Az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy a lex CEU sérti az akadémiai szabadságot és az uniós jogot is, de az egyetem vezetése ekkor is úgy döntött, nem tér vissza a korábbi működési formában Budapestre.