Orbán Krisztián: Most magunknak harcoltuk ki a rendszerváltást

Kegyelmi pillanat a négyzeten, végre tartós rendszert alapíthatunk. Kitalálhatjuk, hogyan akarjuk berendezni az életünket. Kiszorítani az oroszokat, megnevezni a bűnösöket, új alkotmányt. Beszélgetés a rendszeralapítás nehézségeiről.

  • 00.00: Orbán Krisztián korábbi cikkei a 444-en: A NER közelgő bukása; A nemzeti tőkésosztály és az illegitim tulajdon ördögi köre; Felzárkózás a Nyugathoz: mit tehet a magyar elit?
  • 02.00: A világgazdaság nagy lehetőséget kínált 2010 és 2020 között, de nem tudtunk igazán élni vele. A jólét nőtt, de a struktúra nem változott.
  • 07.00: Az 1990-es rendszerváltás sokkját alulértékeljük. Bizonytalanság mellett nem lehet polgárosodni.
  • 11.00: Nem volt más víziónk, maradt a bérmunka. Orbán ezt pörgette maximumra. De ebből sem lesz polgárosodás és valódi jólét.
  • 15.00: Az elmúlt tizenhat évben szándékosan nyomták vissza a polgárosodási trendeket. Orbán uralmi modellje. A szociktól lopta, de sokkal alaposabban valósította meg. 2019-től elkezdett föllázadni a vidék, és 2026-ban elsöpörte a rendszert.
  • 23.00: Miért alkalmasabb ez a pillanat tartós rendszert alapítani? Most magunknak harcoltuk ki a rendszerváltást, nem volt külső segítség. Sőt, külső segítsége csak a kormánynak volt. Nem az ölünkbe esett a változás, nagyon sokan vettek benne részt. Nem pártból, nem pártlogikával indult. Kegyelmi pillanat a négyzeten.
  • 29.00: Most nincs követhető példa, magunknak kell kigondolni a kereteket. Sőt, most mindenki minket néz. Orbán Viktor mint az illiberalizmus Fidel Castrója. A „világrendszerváltás” és Magyarország. Orbán felismerte, hogy ki lehet játszani a szabályokat a világban. A potyautas-stratégiával keresett pénzt részben elrakta, részben elszórta. A kínaiak sokkal okosabban taktikáztak.
  • 36.00: Orbán leépítette az államot. Sorra privatizálta és a saját érdekkörbe vonta az állami feladatokat: felsőoktatás, autopályák, egészségügy.
  • 40.00: Kína a világ legszofisztikáltabb államszervezetét építette ki. Mi ugyanabból a szabályszegő stratégiából egy fenntarthatatlan, önsorsrontó rendszert építettünk, Kína az elmúlt ötven év legnagyobb sikertörténetét.
  • 42.00: Az új rendszerben gátat kell szabni az orosz befolyásnak. Már az első MSZP-kormány alatt, 1995-ben olyan energiapolitikai döntések születtek, amelyek növelték az orosz befolyást. A gáz mint politikai eszköz. Szeva bácsi és Keleti György.
  • 48.00: A rendszeralapítás feladatai. Igazságtétel nélkül nincs legitim rendszer. Nem lehetünk következmények nélküli ország. Nem lehet elnézni, ha valaki 16 éven át kollaborált a rendszerrel, amelyik kifosztotta az országot.
  • 53.00: Meg tudjuk-e valaha, mit tudhatott Pintér Sándor?
  • 59.00: Hogyan lesz új alkotmány? Nem a jogi munka a legnehezebb. Nem kizárólag a politikai elit feladata. Meg kell mozdítani az embereket.
  • 63.00 Sik Domonkos szociológus cikke a tanácskozó demokráciáról.
  • 70.00 A rendszerváltás erejét nem a Tisza Párt adja, hanem a mozgalom. A Tisza-szigetek aktív tagjai résztvevői lehetnek a folyamatnak. Becsatornázni a helyi közösségek energiáit. A hatalom nem fölöttünk lebegő valami.
  • 74.00 Vagyonvisszaszerzés. Nem szabad elsietni. Az új rendszernek igazságosságre kell épülnie, ezért megfelelő eljárásrendet kell követni, akkor is, ha lassabb.


