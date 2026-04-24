Trump: Három héttel meghosszabbították az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet

Libanon és Izrael három héttel meghosszabbította a tűzszünetet egy magas szintű, a Fehér Házban tartott találkozó után – jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök.

A tűzszünet – amiről a két ország washingtoni nagykövetei állapodtak meg a múlt héten – eredetileg vasárnap járt volna le. A harcok azonban ennek ellenére sem álltak le Dél-Libanonban, ahol az izraeli hadsereg egy ütközőzónát tart ellenőrzése alatt. Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásra egy nappal azután került sor, hogy izraeli csapások legalább öt ember halálát okozták Libanonban, köztük egy újságíróét is. A tárgyalásokon a két ország washingtoni nagykövete vett részt. Az Irán által támogatott, Izrael ellen harcoló fegyveres csoport, a Hezbollah azonban nem volt jelen, és továbbra is fenntartja, hogy joga van az ellenállásra.

Trump a találkozó utáni sajtótájékoztatón azt mondta, a közeljövőben szívesen vendégül látná Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt. Kifejezte reményét, hogy a háromhetes tűzszünet ideje alatt a vezetők személyesen is találkoznak. Szerinte „komoly esély” van arra, hogy a két ország még idén békemegállapodást köt.

A célok továbbra is különböznek: a bejrúti kormány az izraeli hadsereg kivonulását, a fogva tartott libanoni állampolgárok hazatérését és a szárazföldi határ végleges kijelölését követeli. Izrael ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy minden megállapodás kulcsa a Hezbollah katonai képességeinek felszámolása, és ellenzi, hogy a tárgyalások elsősorban saját csapatainak kivonásáról szóljanak. Az Egyesült Államok közben igyekszik mindkét irányba nyomást gyakorolni: Trump jelezte, hogy Washington kész támogatni Libanont a Hezbollah elleni fellépésben, miközben Izrael önvédelmi jogát is hangsúlyozta.

Trump azt is szorgalmazta, hogy Libanon törölje el az Izraellel való kapcsolattartást tiltó jogszabályokat. „Bűncselekmény beszélni Izraellel?” – reagált, amikor az úgynevezett „antinormalizációs” törvényekről kérdezték, amikről láthatóan nem volt tudomása.

„Elég biztos vagyok benne, hogy ez hamarosan megszűnik. Gondoskodni fogok róla”

A jelenlegi konfliktus március elején éleződött ki újra, amikor a Hezbollah Irán támogatására támadást indított Izrael ellen. Azóta a harcok több ezer áldozatot követeltek: libanoni adatok szerint mintegy 2500 ember halt meg az offenzíva során. Izrael azt állítja, dél-libanoni jelenlétével az északi területeit ért rakétatámadásokat próbálja megakadályozni. (Reuters)