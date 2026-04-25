Borízű hang #267 ÉLŐ! és hosszú: Lusztrálgatás a rehabilin

Idestova sokadik élő Borízű-fölvételre került sor, ám írd és mond minössze az első olyanra, amely posztorbáninak mondható körülmények között rögzült.

Az eufóriázós hangulat tehát eleve, abóvótól fogva garantált volt a 6szín szerkesztőségközeli színháztermében, az ismételten szépszámú közönség ezúttal is egyre-másra dőlt a röhögéstől.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ezúttal olyan sok közönségkérdés érkezett, hogy kizárólag azokra válaszoltunk. Mindjárt jön a hang meg a videó, de előbb még néhány fotó:

Bede Márton kétségek között őrlődik.
Fotó: Bankó Gábor/444
Bede Márton két tűz közé került.
Fotó: Bankó Gábor/444
Bede Márton kungfu-kő-papír-olló trükkel próbálja legyőzni Winkler Róbertet.
Fotó: Bankó Gábor/444
„Rendezni végre közös dolgainkat!” – Uj Péter operettslágereket énekel.
Fotó: Bankó Gábor/444

A dolgok menete:

  • 01:00 Q1: Mikor tűnik el Magyar Péter a közéletből?
  • 03:10 Q2: Hogy lesz ez jó Orbán Viktornak? A kínai néni értékel. Nálunk nem lesz három órás live.
  • 09:50 Q3: Féltetek, hogy soha nem lesz vége?
  • 11:46 Q4: Mikor fogtátok fel, hogy vége?
  • 19:30 Q5: Lusztráció?
  • 21:40 Q6: Előrehozott választás?
  • 25:15 Q7: Hány embert kell lecsukni? Ki vezeti 2027-ben a Forbes gazdaglistáját?
  • 28:05 Q8: Mégsem Argentína?
  • 30:35 Q9: Melyik Fideszest rehabilitálják?
  • 31:00 Q10: Milyen érzés királyt csinálni?
  • 36:15 Q11: Ügynökakták. Már semmi értelme kábé.
  • 38:00 Q12: Elmúlt a politikusveszély? Jah Munkey.
  • 45:00 Q13: Melyik kormánypárti újságírót vennétek fel?
  • 45:30 Q14: Hogy neveli majd a független sajtó a társadalmat?
  • 49:00 Q15: Egyesülés az Indexszel? Nyugati vélemények a magyar rendszerváltásról.
  • 53:00 Q16: Közmédiában dolgoznátok?
  • 60:50 Q17: Ki legyen a paprikaispán?
  • 63:10 Q18: Könnyítenek végre az autós társadalom elviselhetetlen terhein? A B125-mozgalom.
  • 67:25 Q19: Hangulat a XIII. kerületben? (Winkler buszon.)
  • 68:50 Q20: Fidesz vagy Real Madrid?
  • 69:20 Q21: Ajánlotok kultúrát?
  • 72:40 Q22: Carcass vagy sör?
  • 73:28 Q23: Rammstein vagy szemüveg?
  • 74:30 Q24: Puzsér napszemüvege? Grandpa double bridge.
  • 78:10 Q25: Hova utazzon a menyasszonyom?
  • 79:10 Q26: Lehetne kevesebb sport?

A Borízű hang az új, demokratikus, EU- és NATO-barát rendszerben is a kedves előfizetők által befizetett díjakból éldegél elsősorban. Ahogy az egész 444. Az itt következő új epizód most még csak a Belső Kör és Közösség előfizetői csomagok tulajdonosai számára elérhető. A rövidebb, ingyenes változatot egy nap múlva közöljük.

Kapcsolódó cikkek

„Orbán csak a műsort tudta csinálni, képtelen volt bármi tartósat létrehozni”

Soha nem figyeltek annyian Magyarországra, mint a 2026-os választás előtt és után. Összegyűjtöttünk egy rakás jó külföldi meglátást a magyar rendszerváltásról.

Bede Márton
POLITIKA
Legfrissebb podcastjaink

Borízű hang #266 [hosszú]: Rendszerváltás bukófordulóval, DJ Kühllel és megafonos pedagógiai asszisztensekkel

A választás győztese: Hann Endre. Ki adja vissza a milliárdokat? Külföldi ingyenélők kifelé! Magyar Péter kínaiul. Rendszerváltás a gittegyleteknél. Hrutka Rudi for prezident! Várjuk a Szerencsejáték Zrt. nagy kampányait! Az emberarcú szardarabok visszavágnak.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Tyúkól #66: Nem tudjuk, hogy hol a fejünk

Az utóbbi időben ellepték a plakátok az utcákat, a játszótereket meg a politika. Úgyhogy eléggé belefáradtunk, ami meg is látszik rajtunk és a mentális állapotunkon. Levezetés választás után.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Borízű hang #265: Napi 260 kilométert utaztak a kutyaszánok

Véglények primitív ostorokkal. A kutyaszánsport helyzetének mélységi áttekintése, etimológiai nyúlüregekkel. Ekkora csicska ember nem lehet! Hogy lenézheti ezt az országot Putyin! Motorral az avar kagánsír totemjéhez.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Borízű hang #264: Adolf feketehattyú-rudlija [rövid verzió]

Orbán március 15. óta downhillezik a szopórolleren. Uj Péter máris újraszámol. Bede Márton mesterséges intelligenciás spanyol playlistje. Winkler Róbert bibliai építkezés nyomára bukkan a XIII. kerületben.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast