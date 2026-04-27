Borízű LIVE #267: Lusztrálgatás a rehabilin [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Idestova sokadik élő Borízű-fölvételre került sor, ám írd és mond mindössze az első olyanra, amely posztorbáninak mondható körülmények között rögzült.

Az eufóriázós hangulat tehát eleve, abóvótól fogva garantált volt a 6szín szerkesztőségközeli színháztermében, az ismételten szépszámú közönség ezúttal is egyre-másra dőlt a röhögéstől.

Ezúttal olyan sok közönségkérdés érkezett, hogy kizárólag azokra válaszoltunk. Mindjárt jön a hang meg a videó, de előbb még néhány fotó:

Bede Márton kétségek között őrlődik.
Bede Márton két tűz közé került.
Bede Márton kungfu-kő-papír-olló trükkel próbálja legyőzni Winkler Róbertet.
„Rendezni végre közös dolgainkat!” – Uj Péter operettslágereket énekel.
A dolgok menete:

  • 00:00 Pezsgőbontás
  • 00:48 Hallgatói kérdés: mikor tűnik el Magyar Péter a közéletből?
  • 03:39 Hallgatói kérdés: hogy lesz ez jó Orbán Viktornak? A kínai néni értékel. Nálunk nem lesz három órás live.
  • 09:41 Hallgatói kérdés: féltetek, hogy soha nem lesz vége?
  • 11:33 Hallgatói kérdés: mikor fogtátok fel, hogy vége?
  • 19:27 Hallgatói kérdés: lusztráció?
  • 21:35 Hallgatói kérdés: előrehozott választás?
  • 25:09 Hallgatói kérdés: hány embert kell lecsukni? Ki vezeti 2027-ben a Forbes gazdaglistáját?
  • 28:01 Hallgatói kérdés: mégsem Argentína?
  • 30:22 Hallgatói kérdés: melyik Fideszest rehabilitálják?
  • 31:00 Hallgatói kérdés: milyen érzés királyt csinálni?
  • 31:18 Hallgatói kérdés: közmédiában dolgoznátok?
  • 39:08 Hallgatói kérdés: ki legyen a paprikaispán?
  • 41:25 Hallgatói kérdés: könnyítenek végre az autós társadalom elviselhetetlen terhein? A B125-mozgalom.
  • 45:37 Hallgatói kérdés: hangulat a XIII. kerületben?
  • 47:05 Hallgatói kérdés: Fidesz vagy Real Madrid?
  • 47:38 Hallgatói kérdés: ajánlotok kultúrát?
  • 50:53 Hallgatói kérdés: Carcass vagy sör?
  • 51:46 Hallgatói kérdés: Rammstein vagy szemüveg?
  • 52:45 Hallgatói kérdés: Puzsér napszemüvege? Grandpa double bridge.
  • 56:24 Hallgatói kérdés: hova utazzon a menyasszonyom?
  • 57:26 Hallgatói kérdés: lehetne kevesebb sport?
