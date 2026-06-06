Borízű hang #273: Hiláriusz visszatér – A futballromantika városában virul a fityula

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A kerékpárversenyzők vizeletürítési praktikái területén is rendkívüli kompetenciát mutató, talán a szokásosnál is szakavatottabb műsorunk a magyar lárvagyáripar szerkezeti problémáinak nyomában.

00:00 Tartalomjegyzék. Hiláriusz pátriárka közelebb került a kokainhoz.

02:55 Futballpercek. Indul a vébé! Ki közvetíti jövőre a magyar focit? A G7 cikke.

08:05 Magyarországi focisták a vébén. Az NSO cikke Lenny Josephről. Hiláriusz buvóhelye. Mészáros & Mészáros NBII.

13:20 Uj Péter perifériákat köt össze.

21:00 Winkler Róbert Tényeket néz.

27:16 Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Victor Campanaerts elmagyarázza. A francia gyalogló, aki beszart. Peter Sagan segget fogdos. Ügyességi verseny biciklis futároknak. Lineker az írek ellen 1990-ben.

34:40 Rendszerváltás Bedééknél. Magyar Fórum vs. Kuruc.info vs. Vadhajtások.

39:48 Elég az aeroszolos dezodorokból!

44:12 Rogán Antal nem tudta elintézni, hogy megverjék.

46:14 Áder János mint podcaster. Csődbe ment a lárvagyár. Giliszták az erkélyen, rigók a koszorúban. Drágul a tücsök, öregszik a pók.

53:29 Bede Márton kivételesen felidegesíti magát. Murányi András az Indexben.

58:25 Az Index menthetetlennek tűnik.

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