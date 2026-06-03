Brazíliába küldték Hilariont, akinél nemrég még kokaint találtak Csehországban

Az orosz ortodox egyház vezetője, Kirill pátriárka Dél-Amerikába küldte a nemrég Csehországban letartóztatott, majd szabadon engedett Hilarion metropolitát. Hilarion a brazíliai Santa Rosa és Campina das Missoes településeken szolgál majd.

A metropolita korábban egy csehországi ortodox teplomban szolgált, de május végén őrizetbe vették kábítószer-birtoklás és -szállítás gyanújával. Elfogásakor kocsija csomagtartójában „fehér anyagot tartalmazó négy apró ládikát” találtak. Nem sokkal később azonban szabadon engedték a cseh hatóságok, vádat sem emeltek ellene. A cseh rendőrség ma erősítette meg, hogy a laboratóriumi vizsgálatok alapján kokaint találtak a metropolitánál.

Hilarion és Orbán Viktor a Karmelita kolostorban 2019-ben Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/-/MTI/MTVA

Hilarion, vagyis Ilarion Afejev az orosz-ukrán háború kitörése után Magyarországra költözött, és alig pár hét után magyar állampolgárságot kapott. Jó kapcsolatot ápolt Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettessel, akivel rendszeresen találkozott.

Még budapesti tartózkodása idején, 2024-ben személyi asszisztense, egy japán származású fiatal ministránsfiú, George Suzuki előállt azzal, hogy a férfi hónapokig molesztálta, erről videós bizonyítékokat is bemutatott. Arról is beszélt, hogy Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral, és az is kiderült, hogy miután Hilarion meglátogatott egy orosz oligarchát, a magyar kormány elkezdett lobbizni érte.

Suzukitól származik az a videófelvétel is, amin Hilarion látható, ahogy lőgyakorlatozik az FSZB központjában. A metropolita valószínűleg az orosz hírszerzés ügynöke, ahogyan a legtöbb magasrangú orosz ortodox egyházi személy.

Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egy kastélyban lakott nem messze Budapesttől, Vácdukán. Amikor kirobbant a botrány a ministránsfiúval, riportoztunk is ott. Az orosz ortodox egyház 2024 júliusában függesztette fel Hilariont a magyarországi egyházmegye vezetéséből, ezután helyezték át Csehországba. (via Meduza)