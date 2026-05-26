Szabadon engedték Hilariont Csehországban

Szabadlábra helyezték Hilariont, az orosz ortodox egyház metropolitáját, akit kábítószer-birtoklás és -szállítás gyanújával vasárnap vett őrizetbe a cseh rendőrség – írja az MTI a cseh hírügynökségre hivatkozva. Ugyanerről számolt be az Orthodox Times nevű lap is, amely idézi a metropolita friss Telegram-posztját, amelyben beszámol szabadon engedéséről és amelyben továbbra is tagadja, hogy az övé lett volna az a kábítószer-gyanús anyag, amit a kocsijában találtak. A bejegyzésben az is szerepel, hogy a metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek semmiféle vádat, és szabadlábra helyezése után személyi jogai semmiben sincsenek korlátozva.

Hilariont vasárnap a közép-csehországi Unhostban vette őrizetbe a cseh rendőrség. Miután Karlovy Varyban elhagyta a Szent Péter és Pál pravoszláv templomot, kocsiját Unhostban megállították a rendőrök és az autó csomagtartójában „fehér anyagot tartalmazó négy apró ládikát” találtak.

Sokszor írtunk már Hilarionról, vagyis Ilarion Afejevről. Ő az az orosz egyházi elöljáró, aki az orosz-ukrán háború után Magyarországra költözött, és alig pár hét itt tartózkodás után magyar állampolgárságot kapott. Jó kapcsolatot ápolt Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettessel, vele rendszeresen találkoztak.

2024-ben, még Hilarion budapesti tartózkodása alatt a személyi asszisztense, egy japán származású fiatal ministránsfiú, George Suzuki előállt azzal, hogy a férfi hónapokig molesztálta, erről videós bizonyítékokat is bemutatott. Arról is beszélt, hogy Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral, és kiderült, hogy miután Hilarion meglátogatott egy orosz oligarchát, a magyar kormány elkezdett lobbizni érte.

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

Magyarország többször is megakadályozta, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be Kirill pátriárka ellen. Hilarion a Semjénnel való találkozókon Kirill érdekében lobbizott, Suzuki szerint ezzel büszkén el is dicsekedett neki.

Suzukitól származik az a videófelvétel is, amelyen Hilarion látható, ahogy lőgyakorlatozik az FSZB központjában. Hilarion valószínűleg az orosz hírszerzés ügynöke, ahogyan a legtöbb magasrangú orosz ortodox egyházi személy.

Magyarországi tartózkodása alatt Hilarion egy kastélyban lakott nem messze Budapesttől, Vácdukán. Amikor kipattant a botrány a ministránsfiúval, riportoztunk is ott. 2024 júliusában felfüggesztette Hilariont a magyarországi egyházmegye vezetéséből az orosz ortodox egyház. Ezután rakta át a székhelyét Csehországba.