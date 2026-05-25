Őrizetbe vették a Magyarországon ministránsfiút molesztáló Hilarion metropolitát Csehországban, „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak a kocsijában

Őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát vasárnap a közép-csehországi Unhostban a cseh rendőrség – írja a Novinky.cz cseh hírportál a metropolita Telegram csatornáján megjelent bejegyzésre hivatkozva.

A poszt szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovy Varyban elhagyta a Szent Péter és Pál pravoszláv templomot. Kocsiját Unhostban megállították a rendőrök és az autó csomagtartójában „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak. Hilarion metropolita a kábítószer birtoklást tagadja.

A Novinky hírportál értesülését cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője is megerősítette.

Hilarion, vagyis Ilarion Afejev orosz egyházi elöljáró az orosz-ukrán háború után Magyarországra költözött, és alig pár hét itt tartózkodás után magyar állampolgárságot kapott. Jó kapcsolatot ápolt Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettessel, rendszeresen találkoztak.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Hilarion volokalamszki metropolita találkozója a Karmelita kolostorban 2019. szeptember 6-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/-/MTI/MTVA

2024-ben, még Hilarion budapesti tartózkodása alatt a személyi asszisztense, egy japán származású fiatal ministránsfiú, George Suzuki előállt azzal, hogy a férfi hónapokig molesztálta, erről videós bizonyítékokat is bemutatott. Arról is beszélt, hogy Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral, és kiderült, hogy miután Hilarion meglátogatott egy orosz oligarchát, a magyar kormány elkezdett lobbizni érte.

Magyarország többször is megakadályozta, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be Kirill pátriárka ellen. Hilarion a Semjénnel való találkozókon Kirill érdekében lobbizott, Suzuki szerint ezzel büszkén el is dicsekedett neki.

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

Suzukitól származik az a videófelvétel is, amelyen Hilarion látható, ahogy lőgyakorlatozik az FSZB központjában. Hilarion valószínűleg az orosz hírszerzés ügynöke, ahogyan a legtöbb magasrangú orosz ortodox egyházi személy.

Magyarországi tartózkodása alatt Hilarion egy kastélyban lakott nem messze Budapesttől, Vácdukán. Amikor kipattant a botrány a ministránsfiúval, riportoztunk is ott. 2024 júliusában felfüggesztette Hilariont a magyarországi egyházmegye vezetéséből az orosz ortodox egyház. Ezután rakta át a székhelyét Csehországba. (via MTI)