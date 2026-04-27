Orbán Balázs nemzetközi kapcsolatokkal segítené a Fidesz megújulását, ezért lesz EP-képviselő

„Meggyőződésem, hogy a választáson ugyan nem mi kaptuk meg a többséget, de a nemzeti politikának nagy többsége van Magyarországon, és nagy szükség is van rá”

– írta a Facebookon Orbán Balázs, aki ugyan bekerült a Fidesz parlamenti frakciójába, de júliustól EP-képviselő lesz, onnan Szekeres Pál jön haza a helyére.

A Fidesz bukott kampányfőnöke megköszönte ismét „annak a két és félmillió embernek, akik minket tiszteltek meg bizalmukkal”, de „a többség a politikai ellenfeleink ajánlatát fogadta el, őket bízta meg a kormányalakítás feladatával”. A döntést tudomásul veszik, „ahogyan annak egy demokráciában történnie kell”.

Azt írta, továbbra is hisz abban, hogy Magyarországnak ki kell állnia a saját érdekei mellett, nem szabad diktátumokat elfogadnia, és hogy „egy erős nemzeti oldalnak erős nemzetközi kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie ebben a veszélyekkel teli, villámgyors átalakulás alatt lévő világban”. Azt írta:

„Úgy érzem, hogy a magam tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével ehhez a munkához tudok legjobban hozzájárulni. A parlamenti mandátumom a Fidesz közösségét illeti. A közösség vezetői pedig azt kérték tőlem, hogy ezen célok elérése érdekében segítsem a közösség megújulását és megerősítését, ezért nyártól európai parlamenti képviselőként folytatom a munkát. Köszönöm a közösségnek a bizalmat! Hazámat szolgálom.”

Ahogy azt írtuk, a Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciójában ismert nevek és ejtőernyőztetett jelöltek egyaránt vannak, számos bukott egyéni jelölt mentőövet kapott. Azt már előre lehetett tudni, hogy a Fidesz-frakciót Gulyás Gergely vezeti majd, a bukott miniszterelnök pedig 1990 óta először nem lesz parlamenti képviselő, de nemcsak Orbán Vitkor, hanem Kövér László eddigi házelnök és Kósa Lajos is 36 év után távozik.