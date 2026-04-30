Tyúkól #67: Már a testünkre is alig vannak szavaink, a vágyainkról beszélni sem merünk

Ez már a harmadik filmnézésük volt, köszönjük, hogy eljött, aki eljött!
A Szeszélyes kalandok egy egymást továbbra is mélyen szerető pár történetét meséli el, akik elhatározzák, hogy kinyitják a kapcsolatukat. A döntésük nemcsak őket, hanem a gyermekeiket is érinti, ráadásul kiderül, hogy a szexuális önismeretük mellett a személyes önismeretük is fejlesztésre szorul. Miközben teljesen máshogy élik meg a változást és az új élményeket, nyilvánvalóvá válik számukra, hogy továbbra is együtt szeretnének dolgozni a kapcsolatukon.
Lehet egyszerre több embert szeretni? Működhet féltékenység nélkül egy nyitott kapcsolat? Mi történik a gyerekekkel egy ilyen helyzetben? Ezek a kérdések is izgalmasak, de a filmezés utáni beszélgetésünkben szó esett arról, hogy tudunk-e a testünkről, a szexről és általában a vágyainkról beszélgetni a partnerünkkel és a barátainkkal.
Ehhez a beszélgetéshez pedig nem találhattunk volna jobb vendéget, mint Jámbor Esztert, aki tabukommunikációs tanácsadóként és művészetterapeutaként nemcsak szokott, hanem tud is beszélni a szexről, a vágyakról és a testről, ráadásul küldetésének tekinti, hogy ez másoknak is jobban menjen.
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.
Az első élő Orbán után. Rengeteg kérdés, izgatott hangulat. A kínai néni véleménye Magyar Péterről. Puzsér napszemüvegbotránya – Winkler megpróbálja megbuktatni az új rendszert. Az autósok terhei elviselhetetlenek. Hány embert kell lecsukni?
