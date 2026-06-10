Egy privát tőkés soha nem fektetne Elon Musk cégeibe

podcast
  • A SpaceX tőzsdei debütálása a valaha volt legnagyobb IPO lehet. A kérdés az, hogy hiszünk-e Elon Muskban.
  • Az európai piacon kevés az olyan sikertörténet, mint a Revolut.
  • Befektetés egy navigációs szoftvert fejlesztő magyar cégbe a 2010-es évek derekán.
  • A Saját Tőke az első hazai csatorna, amelyik a professzionális tulajdonlás világával foglalkozik. Kéthetente jelentkező adásainkban körbejárjuk a priváttőke-iparág nemzetközi fejleményeit és a közép-kelet európai vállalatok legérdekesebb sztorijait.
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Legfrissebb podcastjaink

Borízű hang #273: Hiláriusz visszatér – A futballromantika városában virul a fityula [rövid verzió]

Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Borízű hang #273: Hiláriusz visszatér – A futballromantika városában virul a fityula

Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A rák én vagyok, de több is vagyok nála

Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk.

Ott Anna, Horváth Bence
podcast

Az Orbán-rendszer „nemzeti bajnokai” rosszul és drágán dolgoztak, nem adtak lendületet a gazdaságnak

Orbán 16 év alatt átrendezte a tulajdonviszonyokat a magyar gazdaságban, de ettől semmi sem lett jobb. A magyar vállalatok nem elég termelékenyek, és ez az egyik legfőbb oka a magyar gazdaság stagnálásának. Idiótán használtuk a támogatásokat, nincs tudás, nincs márka, nincs piac. Hogyan tovább?

Uj Péter
gazdaság