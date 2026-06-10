Borízű hang #273: Hiláriusz visszatér – A futballromantika városában virul a fityula [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

A kerékpárversenyzők vizeletürítési praktikái területén is rendkívüli kompetenciát mutató, talán a szokásosnál is szakavatottabb műsorunk a magyar lárvagyáripar szerkezeti problémáinak nyomában.