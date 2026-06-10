Borízű hang #273: Hiláriusz visszatér – A futballromantika városában virul a fityula [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

A kerékpárversenyzők vizeletürítési praktikái területén is rendkívüli kompetenciát mutató, talán a szokásosnál is szakavatottabb műsorunk a magyar lárvagyáripar szerkezeti problémáinak nyomában.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Hiláriusz pátriárka közelebb került a kokainhoz.
  • 02:55 Futballpercek. Indul a vébé! Ki közvetíti jövőre a magyar focit? A G7 cikke.
  • 08:05 Magyarországi focisták a vébén. Az NSO cikke Lenny Josephről. Hiláriusz buvóhelye. Mészáros & Mészáros NBII.
  • 13:20 Uj Péter perifériákat köt össze.
  • 15:32 Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Victor Campanaerts elmagyarázza. A francia gyalogló, aki beszart. Peter Sagan segget fogdos. Ügyességi verseny biciklis futároknak. Lineker az írek ellen 1990-ben.
  • 22:56 Rendszerváltás Bedééknél. Magyar Fórum vs. Kuruc.info vs. Vadhajtások. 28:04 Elég az aeroszolos dezodorokból!
  • 32:28 Rogán Antal nem tudta elintézni, hogy megverjék.
  • 34:30 Áder János mint podcaster. Csődbe ment a lárvagyár. Giliszták az erkélyen, rigók a koszorúban. Drágul a tücsök, öregszik a pók.
  • 41:45 Bede Márton kivételesen felidegesíti magát. Murányi András az Indexben.
  • 46:41 Az Index menthetetlennek tűnik.
podcast vadhajtások borízű hang kuruc.info Rogán Antal foci bicikliverseny 444 podcast murányi andrás Áder János index podcast mészáros lőrinc hiláriusz magyar fórum video lárvagyár
Legfrissebb podcastjaink

Borízű hang #273: Hiláriusz visszatér – A futballromantika városában virul a fityula

Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A rák én vagyok, de több is vagyok nála

Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk.

Ott Anna, Horváth Bence
podcast

Az Orbán-rendszer „nemzeti bajnokai” rosszul és drágán dolgoztak, nem adtak lendületet a gazdaságnak

Orbán 16 év alatt átrendezte a tulajdonviszonyokat a magyar gazdaságban, de ettől semmi sem lett jobb. A magyar vállalatok nem elég termelékenyek, és ez az egyik legfőbb oka a magyar gazdaság stagnálásának. Idiótán használtuk a támogatásokat, nincs tudás, nincs márka, nincs piac. Hogyan tovább?

Uj Péter
gazdaság

Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka [rövid verzió]

Kifizetjük a BL-döntőt alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast