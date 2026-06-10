Borízű hang #273: Hiláriusz visszatér – A futballromantika városában virul a fityula [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
A kerékpárversenyzők vizeletürítési praktikái területén is rendkívüli kompetenciát mutató, talán a szokásosnál is szakavatottabb műsorunk a magyar lárvagyáripar szerkezeti problémáinak nyomában.
Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.
Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk.
Orbán 16 év alatt átrendezte a tulajdonviszonyokat a magyar gazdaságban, de ettől semmi sem lett jobb. A magyar vállalatok nem elég termelékenyek, és ez az egyik legfőbb oka a magyar gazdaság stagnálásának. Idiótán használtuk a támogatásokat, nincs tudás, nincs márka, nincs piac. Hogyan tovább?
Kifizetjük a BL-döntőt alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.