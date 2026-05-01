Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter testvére

Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga és annak férje kormányzati megbízatásának idejére, jelentette be Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán közzétett pénteki ünnepi köszöntőjében.

Magyar Péter csütörtökön közölte, hogy sógorát, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására. A Tisza kampányáról szóló cikkünkben is írtunk Melléthei-Barna Mártonról, aki benne volt abban a szűk körben, amely a 2024-es kezdetektől Magyar mellett állt, és a mai napig a párt első vonalához tartozik. Melléthei-Barna Radnai Márknál is fontosabb bizalmi embere Magyarnak, ő képviselte a Tiszát a propagandasajtó elleni perekben, de egyébként a háttérben maradt, onnan irányította a párt jogi ügyeit. Melléthei-Barna és Magyar Péter szoros baráti kapcsolata még az egyetemen kezdődött. Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.

A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után, május 1-jén kiadott ünnepi videóüzenetben a Tisza-kormány működési elveiről szólva elmondta, számára is „komoly dilemmát okozott” az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van.

Közölte: Melléthei-Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt.

„A Fidesz lerombolta a jogállamot, Magyarországon megszűnt a jogbiztonság és az emberek törvény előtti egyenlősége. Mindennek a helyrehozatalára olyan embert kerestem, aki képes ezt az óriási, történelmi feladatot elvégezni, és akinek a szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, a jogász szakember 2024 februárja óta, az első perctől a rendszerváltó mozgalom tagja, és csak „jóval a közösségünkhöz való csatlakozása után kötötte össze az életét a húgommal”. Hozzátette: emiatt különösen fontosnak tartja, hogy a leendő miniszter munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett végezze, és minden döntése átlátható legyen.

Magyar Péter hozzátette, sokan sokféle áldozatot hoztak az utóbbi két évben. Most a régóta bíróként dolgozó húga is hoz újabb áldozatot, és a férje, illetve az ő kormányzati megbízatása idejére felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék.

Magyar Péter szülei, húga és öccse.

A leendő miniszterelnök a videóban szólt arról is, hogy az új kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be: a miniszterek döntései átláthatóak lesznek, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek, így a kormányfőre is.

Leendő kormánya legfontosabb feladatának az ország rendbetételét, az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését, a magyar nemzet újraegyesítését és az igazságtételt nevezte.

Elmondta, az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. Ez a hivatal törvényben rögzített felhatalmazással fog fellépni a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése érdekében, és biztosítani fogja, hogy a közvagyon védelme a jövőben ne politikai akarat kérdése, hanem intézményesen garantált alapvetés legyen – jelentette ki.

Magyar Péter arról is szólt, hogy nehéz út előtt állnak, lesznek vitáik, lesznek hibáik, de amit vállaltak, azt meg fogják valósítani, Magyarországért és minden magyar emberért fognak dolgozni.

