Trump közölte, hogy a jövő héten emeli az európai autókra kivetett vámokat

„Mivel az Európai Unió nem tartja be a korábban megkötött kereskedelmi megállapodást, a jövő héttől megemeljük az EU-ból az Egyesült Államokba érkező autókra és teherautókra kivetett vámokat” – jelentette be Donald Trump a Truth Socialön magyar idő szerint péntek délután. A vám mértéke 15-ről 25 százalékra emelkedik.

Trump azt is hangsúlyozta, hogy a vám nem érinti azokat a járműveket, amelyeket európai cégek az Egyesült Államokban gyártanak. Szerinte jelenleg is több autógyár épül az országban, és az „amerikai munkásokkal működő” üzemek hamarosan megnyílnak.

Korábban azt mondta, az autóvámok célja, hogy az autógyártókat az Egyesült Államokba vonzzák, ami először az építőiparban, később pedig az autóiparban teremthet munkahelyeket. Azt is ígérte, hogy gyorsított engedélyezést kapnak azok a külföldi cégek, amelyek amerikai gyárépítésbe kezdenek.