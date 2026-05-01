Trump már Olaszországot és Spanyolországot is amerikai katonák kivonásával fenyegeti

Németország után Donald Trump amerikai elnök Olaszországot és Spanyolországot is megfenyegette pénteken, hogy kivonja az ott állomásozó amerikai katonákat, számolt be a Guardian.

Egy újságíró kérdésére válaszolva Trump azt mondta, „valószínűleg” fontolóra venné az ilyen lépést, összekapcsolva azt a két ország amerikai iráni hadművelettel szembeni kritikájával.

„Nézzék, miért is ne tenném? Olaszország semmiben nem volt a segítségünkre, Spanyolország pedig borzalmas volt, egyszerűen borzalmas.”

Mindkét ország hangosan bírálta Trump közel-keleti háborúját, az amerikai elnök pedig többször is támadta vezetőiket amiatt, hogy nem hajlandók csatlakozni a konfliktushoz.

Az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni, aki korábban közeli szövetséges volt, összekülönbözött az amerikai elnökkel, mivel Róma nem volt hajlandó belépni a konfliktusba, valamint amiatt is, hogy bírálta Trump „elfogadhatatlan” megjegyzéseit Leó pápáról.

Meloni azt is megtagadta, hogy Szicíliában lévő légibázist amerikai katonai repülőgépek használják az iráni háborúhoz szállított fegyverekhez, miután az Egyesült Államok nem követte a szükséges engedélyezési eljárást.

Eközben Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez a kezdetektől fogva a háború leghangosabb európai kritikusa volt, ami miatt Trump részéről ismételten dühös reakciókkal és különféle fenyegetésekkel szembesült, beleértve egy kereskedelmi embargó vagy akár a NATO-tagság felfüggesztésének felvetését is.

Tump csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok csökkentheti a Németországban állomásozó csapatainak számát, miután a német kancellár, Friedrich Merz azt mondta, Irán „megalázza” Amerikát.