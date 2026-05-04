Magyar Péter ígéretet tett, hogy kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek

„Nem vagyok egyedül azzal, ha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter szavai nem nyugtattak meg minket abban, hogy nem történt bűncselekmény vagy jogellenes pénzfelhasználás”

– nyilatkozta hétfő délután Magyar Péter megválasztott miniszterelnök az RTL-nek, reagálva az Nemzeti Kulturális Alap választások előtti vitatható pénzosztására, amelynek kényes kérdéseit Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, egyben az NKA elnöke az ATV-nek adott interjújában nem tudta megnyugtatóan tisztázni.

Hankó, aki várhatóan felveszi képviselői mandátumát, hétfőn nem jelent meg személyesen a parlamentben. Rónai Egon műsorában arról beszélt, hogy szerinte a kulturális döntések alapvetően ízlés kérdései. A NER holdudvarához köthető celebekhez, illetve kormányközeli fantomcégekhez került támogatásokról ugyanakkor nem adott részletes magyarázatot, és nem reagált érdemben azokra a felvetésekre sem, amelyek szerint egyes kifizetések kampánycélokat is szolgálhattak.

Magyar szerint a leendő Tisza-kormány feladata lesz kivizsgálni ezeket a kifizetéseket, és ha szükséges, feljelentéseket is tesznek az ügyben.

Az NKA körüli, egyre terebélyesedő botrány április 23-án robbant ki, miután Molnár Áron egy reggeli műsorban közzétette azt az információt, hogy az állami pénzosztó szervezetnél a választások előtt egyfajta „feketekasszából” osztogattak pénzt. Ez állítólag a támogatások kiosztását jóváhagyó bizottság tagjainak háta mögött történt. Azóta Baán László, Both Miklós, Vidnyánszky Attila és Bús Balázs, az NKA alelnöke is lemondott a tisztségéről.