Magyar Péter ígéretet tett, hogy kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek

KULTÚRA

„Nem vagyok egyedül azzal, ha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter szavai nem nyugtattak meg minket abban, hogy nem történt bűncselekmény vagy jogellenes pénzfelhasználás”

– nyilatkozta hétfő délután Magyar Péter megválasztott miniszterelnök az RTL-nek, reagálva az Nemzeti Kulturális Alap választások előtti vitatható pénzosztására, amelynek kényes kérdéseit Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, egyben az NKA elnöke az ATV-nek adott interjújában nem tudta megnyugtatóan tisztázni.

Fotó: Németh Dániel/444

Hankó, aki várhatóan felveszi képviselői mandátumát, hétfőn nem jelent meg személyesen a parlamentben. Rónai Egon műsorában arról beszélt, hogy szerinte a kulturális döntések alapvetően ízlés kérdései. A NER holdudvarához köthető celebekhez, illetve kormányközeli fantomcégekhez került támogatásokról ugyanakkor nem adott részletes magyarázatot, és nem reagált érdemben azokra a felvetésekre sem, amelyek szerint egyes kifizetések kampánycélokat is szolgálhattak.

Magyar szerint a leendő Tisza-kormány feladata lesz kivizsgálni ezeket a kifizetéseket, és ha szükséges, feljelentéseket is tesznek az ügyben.

Az NKA körüli, egyre terebélyesedő botrány április 23-án robbant ki, miután Molnár Áron egy reggeli műsorban közzétette azt az információt, hogy az állami pénzosztó szervezetnél a választások előtt egyfajta „feketekasszából” osztogattak pénzt. Ez állítólag a támogatások kiosztását jóváhagyó bizottság tagjainak háta mögött történt. Azóta Baán László, Both Miklós, Vidnyánszky Attila és Bús Balázs, az NKA alelnöke is lemondott a tisztségéről.

KULTÚRA innováció botrány választások kampánycélok leköszönő miniszter nka pénzfelhasználás feljelentések hankó balázs baán lászló parlament rónai egon Molnár Áron magyar péter kultúra bús balázs nemzeti kulturális alap both miklós Vidnyánszky Attila TISZA-kormány
Kapcsolódó cikkek

Hankó Balázs a botrányos NKA-pályázatokról: A pályamunkákat akkor kell megítélni, miután létrejöttek, a művészet meg amúgy is ízlés kérdése

A leköszönő kulturális miniszter az ATV-nek azt mondta, jogszerűen ment a 17 milliárd forint elosztása.

Német Szilvi
KULTÚRA

Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is

A leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást. Ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia.

Székely Sarolta
KULTÚRA