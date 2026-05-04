Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok segít átkelni a Hormuzi-szorosban rekedt hajóknak

Egy tartályhajót hétfőn ismeretlen eredetű lövedékek találtak el a Hormuzi-szorosban – közölte egy tengeri biztonsági szervezet, nem sokkal azután, hogy Donald Trump bejelentette: az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajóknak.

„Közöltük ezekkel az országokkal, hogy biztonságosan kivezetjük hajóikat ezekből a korlátozott vízi útvonalakból, hogy szabadon és zavartalanul folytathassák tevékenységüket”

– írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. A konfliktus miatt több száz hajó és akár 20 ezer tengerész rekedt a szoros térségében. A Project Freedom (Szabadság Projekt) részletei egyelőre nem ismertek, de az amerikai hadsereg jelentős erőket mozgósít: mintegy 15 ezer katona, több mint 100 repülő, valamint hadihajók és drónok vesznek részt az akcióban.

Teherhajó halad át a Hormuzi-szoroson Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

„E védelmi jellegű küldetés támogatása kulcsfontosságú a regionális biztonság és a világgazdaság szempontjából, miközben fenntartjuk a tengeri blokádot”

– mondta közleményében Brad Cooper admirális, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka.

A Reuters azt írta, Trump nyilatkozata után nem sokkal a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) közölte, hogy egy tartályhajót ismeretlen lövedékek találtak el a szorosban. Az UKMTO szerint a legénység minden tagja biztonságban van.

Irán több mint két hónapja gyakorlatilag minden hajóforgalmat blokkol a Perzsa-öbölben, ami az energiaárak meredek emelkedéséhez vezetett. Egyes, a szoroson áthaladni próbáló hajók arról is beszámoltak, hogy tüzet nyitottak rájuk, továbbá Irán több hajót is lefoglalt. A múlt hónapban az Egyesült Államok is blokádot vezetett be az iráni kikötőkből induló hajók ellen.

A Trump-kormányzat más országok támogatását is igyekszik megszerezni egy nemzetközi koalíció létrehozásához, ami biztosítaná a hajózást a szorosban. A CENTCOM szerint a legújabb kezdeményezés „diplomáciai lépéseket ötvöz katonai koordinációval”.

Eközben Irán közölte, hogy megkapta az Egyesült Államok válaszát legutóbbi békejavaslatára, de a tárgyalások állása továbbra is bizonytalan. Az iráni javaslat szerint a felek elhalasztanák a nukleáris kérdésekről szóló tárgyalásokat, amíg véget nem ér a háború, és fel nem oldják a kölcsönös tengeri blokádokat. Ez azonban ütközik Washington álláspontjával, amely a nukleáris program korlátozását a háború lezárásának feltételéhez köti.