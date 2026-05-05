A MÁV megerősített járatokkal készül a parlamenti alakulóülésre és a hétvégi budapesti rendezvényekre

Az Országgyűlés május 9-i alakuló ülése és a hétvége ehhez kapcsolódó budapesti rendezvényei, illetve a tapolcai Ikarus-találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a MÁV a hétvégén, ezért kiemelten javasolják az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben vegyék meg.
A hétvégén Rákosrendezőn egy korábban megrongálódott váltót is helyreállítanak, ezért a váci és esztergomi vonalakon utazóknak jelentős menetrendi változásokra kell készülniük. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota-Újpestre kerül át. A szobi vonalon a Z70-es vonatok és minden második S70-es a teljes útvonalon, a Nyugati pályaudvarig közlekedik, a nemzetközi vonatok napközben a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A korlátozásban érintett fővárosi szakaszon a ritkábban közlekedő elővárosi vonatokkal, valamint a gyors kapcsolatot biztosító M3-as metróval és a 12A, 14-es villamossal lehet utazni. A MÁV és a BKK folyamatosan figyelemmel kíséri az átszállásokat Rákospalota-Újpestnél, és szükség esetén sűrítik az érintett villamosokat és az éjszakai járatokat.
Az Országos Haváriaközpont bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok célba juttatásának megszervezésében, az ország számos pontján, így Rákospalotán is a MÁVbuszok készenlétben állnak majd, hogy szükség esetén gyorsan bevethetők legyenek a megnövekedett utasforgalom kiszolgálására.
A MÁV azt írja:
„A megnövekedett utazási igények kiszolgálása és a rendezvények biztosítása érdekében számos vonalon hajtunk végre jelentős kapacitásbővítést. A Tópart InterCity vonatok közül a reggeli járatokat további kocsikkal erősítjük meg, míg a reggeli és délelőtti pécsi Mecsek InterCityk is több kocsiból álló szerelvénnyel várják majd az utazókat, a foglalások függvényében. A szegedi vonalon a Napfény InterCity járatokat ugyancsak bővítjük: Szegedről a reggel induló, délután a fővárosból induló vonatok szükség szerint maximális kapacitással fognak közlekedni.
A keleti országrészben is megnövelt férőhellyel készülünk. A Tokaj IC-k esetében is több kocsit biztosítunk, egy reggeli Cívis InterRégiót emeletes KISS motorvonattal indítunk, a délutáni Cívis vonatok pedig legalább dupla FLIRT motorvonatból vagy KISS motorvonatból állnak majd. A miskolci fővonalon közlekedő Mátra InterRégióknál szintén nagy kapacitású szerelvényeket terveztünk be a zökkenőmentes utazás érdekében.”