Ukrajna csapást mért egy olajfinomítóra és egy szivattyúállomásra is az oroszországi Kirisiben

Kijev fokozta a támadásait a tervezett győzelemnapi tűzszünetek előtt: Ukrajna közölte, hogy csapást mért egy orosz, exportorientált finomítóra és egy olajszivattyú-állomásra a Balti-tengeri part közelében fekvő Kirisiben.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Telegramon azt írta, az ukrán drónok az éjszaka három fő nyersolaj-feldolgozó egységet találtak el a kirisi finomítóban, valamint egy üzemanyagtartályt a közeli szivattyúállomáson, ami a nyersolaj és a kőolajtermékek Balti-tengeri Primorszk kikötőjébe irányuló szállítását szolgálja.

A NASA Erőforrás-kezelési Tűzinformációs Rendszere (Fire Information for Resource Management System) által készített műholdfelvételek hőmérsékleti anomáliákat mutattak ki a kirisi létesítménynél és a környező területeken, ami tűzesetekre utal.

Ukrajna szinte napi rendszerességgel támadja az orosz energetikai infrastruktúrát – a Fekete- és a Balti-tenger kulcsfontosságú exporttermináljaitól kezdve a finomítókon és szivattyúállomásokon át – annak érdekében, hogy visszafogja a Kreml globális olajár-emelkedésből származó rendkívüli bevételeit. Az intenzív áprilisi csapások következtében Oroszország olajfeldolgozó iparának átlagos napi teljesítménye 2009 decembere óta a legalacsonyabb szintre esett vissza az OilX elemzőcég becslései szerint.

A régió kormányzója, Alekszandr Drozgyenko megerősítette az éjszakai támadást a kirisi ipari terület ellen, és Telegram-bejegyzésében közölte, hogy a finomító volt a célpont. Azt nem részletezte, hogy maga a létesítmény megsérült-e.

Ukrán katona drónnal tréningezik 2024. április 29-én. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Kijev a hétvégén közölte, hogy jelentős károkat okozott a primorszki kikötő olajtermináljának infrastruktúrájában egy dróntámadás során, ami több hajót is eltalált. A héten Ukrajna egy lakótornyot is célba vett Moszkva egyik előkelő negyedében, kb. 10 km-re a Kremltől. Orosz drónok százai rendszeresen csapódnak be ukrán lakóövezetekben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium közlése szerint május 8–9-re győzelemnapi tűzszünetet hirdetett Ukrajnával, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, erről nem egyeztettek a kormányával, viszont saját tűzszünetet hirdetett május 5-én éjféltől – Ukrajna ettől az időponttól kölcsönösségi alapon fog eljárni. (Bloomberg)