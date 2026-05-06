Három ábra, amiből világosan kiderül, hogyan uralta le a síró Balásy Gyula a kommunikációs piacot

Elkészült egy olyan adatbázis, ami felszáríthatja azoknak a könnyeit, akik együtt sírtak Balásy Gyulával hétfőn. A Kontrollon megjelent interjúban a rendszer udvari reklámosa, a NER kékplakátos arculatgyártója párás szemmel mesélte el, hogy ők tisztességesen tevékenykedtek, nincs takargatnivalójuk, elvégezték a rájuk bízott munkát.

Ez a munka ugye a komplett állami reklámköltés volt, ami Balásy cégein (Lounge-csoport) keresztül folyt át. Arról Balásy feltűnően nem beszélt, hogy ez a kizárólagosság Rogán Antalnak volt köszönhető. Sőt, Balásy elmesélése szerint a piacot eltorzító monopolhelyzet mint egy váratlan nehézség jelent meg 2018-ban: „hirtelen ott találtuk magunkat, hogy nekünk egyedül kell ellátni az egész állami szervezet, a minisztériumok, az állami vállalatoknak a kommunikációját. Tehát körülbelül egyik napról a másikra 30 ügyfélből lett 120. Mi ezt megoldottuk, akkor nagyon sok munka, nagyon sok feladat volt ezzel”.

A kijelölt udvari reklámos szerint ebbe a munkába azért bevonták az egész kommunikációs szakmát. Alvállalkozóként valóban sokan vettek részt olyan munkákban, amelyekre a megbízást Balásy cégei kapták. Vagy azért, mert ennyi feladatot a Lounge-csoport sem tudott elvégezni, vagy eleve nem is voltak alkalmasak rá. A jutalékot azonban minden kiadott munkából így is levonták.

Hogy mekkora árnyékot vetett a teljes piacra a Lounge, az a feat. agency eredetileg belső felhasználásra készített piaci monitorrendszeréből látszik. A nyilvánosság felé most publikált táblázatban 99 cég van (vannak további kisebbek is, de a fontosabbak ezek). Hivatalos céges adatokból dolgoztak, megnézték a létszámokat, árbevételeket, nyereséget.

Már a létszámadatokból is világosan látszik, hogy a Lounge óriási forgalma lehetővé tette, hogy a cégnek rengeteg alkalmazottja legyen. A 99 cégnek 4 580 alkalmazottja van összesen, a Lounge Gropunak 575. A Balásy-cégek mellett narancssárgák még a teljesen egyértelműen NER-es vállalkozások, mint Várkonyi Andrea Whitedog Mediája vagy a DPK-gyűléseket lebonyolító Humán Telex.

Az árbevételeknél még nagyobb a torzítás Balásyék felé. 2024-es adatok szerint a 99 cég összárbevétele 565,8 milliárd forint volt. Ebből 253 milliárd forint folyt be a Lounge-hoz.

És ami még durvább adat. Ekkora árbevételből a piaci átlagnál jóval nagyobb hasznot húztak a Balásy-cégek. Az 56 milliárd forintos összeredményből 31,8 milliárd a Lounge-ot gazdagította.

A 99 kommunikációs cég össznyeresége és a Lounge-csoport nyeresége a 2024-es évben. Fotó: feat. agency

Vagyis ha a 99 céget vesszük egy piacnak (nem ez a teljes piac, de nem sokkal kisebb annál), akkor a Lounge Group óriási befolyása elég szépen lefordítható számokra.

Miközben itt dolgozik a 99 cég összmunkatársainak a 12,55 százaléka, a közel száz cég összbevételének már a 44,7 százaléka folyt be Balásyékhoz. És ennél is nagyobb a kasza, ha az össznyereséget nézzük. Ebből a tortából 56,8 százalék jutott a Lounge-csoportnak.

Hogy hogyan (túlárazásokkal és piacot torzító finom és kevésbé finom módszerekkel), arról itt írtunk. De ezt csak úgy lehetett elérni, hogy a NER mindent Balázsyék felé hajlított, az összes állami céget felhasználva ehhez. Ha ennek vége, az államnak felajánlott cégek messze-messze nem érnek annyit, mint az a táblázatokból látszik.

A kommunikációs nagy táblázatokat itt lehet böngészni.