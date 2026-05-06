Fenyegető hívás a minisztériumból, kizárás a tenderekből, trükkös Excel-táblák - reklámosok mesélik el, hogyan uralták le a piacot Balásyék

Az elmúlt tíz évben gyakorlatilag eltűnt a valódi verseny a reklámpiacon – mondta a 444-nek Balásy Gyula hétfői interjújára reagálva egy reklámügynökség ügyvezető igazgatója, aki névtelenséget kért.

Az állami megrendelésekből meggazdagodott médiavállalkozó a Kontroll műsorában jelentette be, hogy a rogáni propagandagépezet részét képező kommunikációs és reklámcégeit felajánlja és átadja az államnak.

A Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek vagyonát a tavaly májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 79 milliárd forintra becsülte. Ebből többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villára, és óceánra néző penthouse-ra is futotta Miami Beachen.

Balásy Gyula hétfői interjúja. Fotó: Kontroll/Youtube

Az interjú a politika mellett jelentős hullámokat vetett a reklámszakmában is, többen nyilvánosan is reagáltak. „A nagyvonalúság nem ott kezdődik, hogy a végén visszaadod, hanem ott, hogy nem veszed el” – írta többek között Erdős Ákos, a Hello Agency vezetője. Szerinte Balásy „egy szakmát tett tönkre”, a pénzt pedig ellopták, a közbeszerzés „csak a csomagolás volt”. Marosi Gergely, a Mito kreatív igazgatója szintén élesen bírálta Balásyt, akinek ügynöksége szerinte „az egyik legnagyobb kárt okozta a magyar népnek a történelem során”.

Az iparágban régóta keringenek pletykák arról, milyen mértékű volt Balásyék monopolhelyzete. Az egyik visszatérő állítás szerint, ha valaki például a Millenárist vagy a Várkert Bazárt akarta kibérelni film- vagy reklámforgatáshoz, a szerződés előírta, hogy minden technikai eszközt a Visual Europe-tól kell beszerezni – amely jelentősen drágább volt más szolgáltatóknál. Hasonló gyakorlatként emlegetik azt is, hogy a magasabb óradíjak helyett inkább több munkaórát számláztak egy-egy projektre. Iparági források olyan esetről is beszámoltak, amikor Balásyék tízezer baseballsapkát értékesítettek az államnak darabonként több tízezer forintért, miközben ezek valós beszerzési költsége legfeljebb néhány száz, esetleg ezer forint lehetett. Most, hogy Balásy cégei állami tulajdonba kerülnek, kiderülhet, mennyiben felelnek meg a valóságnak a túlárazásról szóló piaci értesülések.

A piac működéséről beszélt a 444-nek az első mondatban említett cég két munkatársa. Elmondásuk szerint a 2010-es évek közepén, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) létrehozásával és a kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok közbeszerzéseinek központosításával az állami megrendelések egy szűk körhöz kerültek, miközben a pályázati feltételek a kisebb és közepes cégek számára gyakorlatilag teljesíthetetlenné váltak.

A központosított keretszerződésre vonatkozó közbeszerzéseket több tízezer soros Excel-táblában írták ki, amelyben több tízezer tételre kellett árajánlatot adni különböző médiamegjelenésekre, médiafelületekre és/vagy rendezvényszervezéshez kapcsolódó tételekre, eszközökre. Jellemzően csak olyan szereplő tudott érdemben pályázni, ami előzetesen felkészült a kiírásra és egy ekkora méretű ártábla kitöltésére. Ez a szereplő meg is nyerte a tendert, és az állami intézmények gyakorlatilag kizárólag vele szerződhettek.

Balásy Gyula az éjfekete Lamborghinijében 2023 nyarán. Fotó: Németh Dániel/444

A források elmondása szerint ők teljesen kiszorultak az állami megrendelésekből, és csak az uniós forrásból finanszírozott tendereken tudtak indulni. Ezeken azonban rendszeresen ugyanazokkal a kormányközeli cégekkel kellett versenyezniük, és gyakran mondvacsinált indokokra hivatkozva zárták ki őket a közbeszerzési eljárás során. „Többször előfordult, hogy annak ellenére, hogy árainkat aránytalanul alacsonynak minősítették és annak ellenére, hogy a kérdéses tételeket beszállítói árakkal és számításokkal alátámasztottuk, az indokolásunkat nem fogadták el és aránytalanul alacsony árra hivatkozva zártak ki bennünket az eljárásból.

„Előfordult olyan eset is, amikor már be sem tudtuk adni az elkészült ajánlatunkat, mert a benyújtási határidő előtt tulajdonosunk telefonhívást kapott a minisztériumból, hogy ha nem akar más érdekeltségei kapcsán gondot, úgy ne is induljunk az eljárásban” (az elektronikus közbeszerzési rendszerben látható volt, hogy ki érdeklődik az adott eljárás iránt)

– fogalmaztak. Közben a piacon egy másik, ezzel párhuzamos folyamat is végbement: az oligarchák fokozatosan felvásárolták a multinacionális cégeket, és ezek az ügyfelek elvesztek, mivel az új tulajdonosok a hozzájuk közel álló ügynökségekkel kívántak együttműködni. „Összességében tehát egyfajta kettős szorítás alakult ki: sem az állami oldalról nem jutottunk forrásokhoz, sem a piaci megrendelések nem érkeztek olyan mértékben, mint korábban. Pontosabban nem is elsősorban a pénz tűnt el, hanem a munka és a lehetőségek” – mondták.

A szakemberek Balásyék munkáját több szempontból is bírálták. Azt mondták, tudomásuk van arról, hogy „egy csomó” munka nem valósult meg, vagy nem úgy valósult meg, mint ahogy a kiírásban szerepelt.

„Azoknál az uniós közbeszerzéseknél is, amelyeken mi indultunk, volt rálátásunk a folyamatra: mi magunk is benyújtottuk azt a több száz soros Excel-táblát, amelyben a kiíró részletezte az elvárt feladatokat. Később pedig megnéztük, mi valósult meg a gyakorlatban. Tudtuk, hogy ők nyertek, minket kizártak, ezért utánanéztünk, hogy végül hány televíziós reklám, hány óriásplakát stb. készült el. Azt tapasztaltuk, hogy ezekkel alig lehetett találkozni, vagyis úgy tűnt, mintha a műszaki leírásban szereplő feladatok később nem abban a formában, nem abban a mennyiségben vagy minőségben készültek volna el. Ennek persze lehetett oka a nyertes pályázó túlárazott ajánlata is, amely miatt a megvalósítás során adott keretösszegből nem tudott az adott feladat, vagy eredetileg tervezett darabszám megvalósulni.”

Szakmailag is több szempontból bírálták az elkészült munkákat. „Mind vizuálisan, mind szövegileg leegyszerűsített, háromszavas, »buta« üzenetekre épül. Nem az üzenet minősége, hanem a mennyisége számít. Ha elég sok felületen jelenik meg, akkor is működik, ha tartalmilag gyenge. Magánemberként nézve ez irgalmatlanul gáz.”

A rendszer gyors megingása számukra is váratlan volt, bár különféle magyarázatokat feltételeznek, nem látják tisztán az okokat, az egész helyzetet meglepőnek, sőt sokkolónak írják le – különösen annak fényében, hogy évekig egy erősen torzított piaci környezetben működtek. „Voltak benne kétségbeesett pillanatok. Amikor az ember szembesül azzal, hogy míg korábban mondjuk száz lehetőség közül választhatott, addig ez a szám hirtelen harminc–negyvenre csökken, akkor kénytelen alkalmazkodni a helyzethez” – mondták, hozzátéve, hogy a túlélés érdekében a cég – aminek ügyfelei között nagy multik és állami cégek is voltak – költségcsökkentésre kényszerült, és új piacok felé nyitott, például a HR-szolgáltatások irányába.

Balásy közben felajánlotta cégeit az államnak, amivel egy „problémahalmazt” is átadhat. Arra a kérdésre, hogy a reklám- és kommunikációs piacon mit jelenthet ez a tulajdonosváltás, a források két forgatókönyvet látnak. „Ha az állam átveszi és működteti a cégcsoportot, az jelen formájában nem alkalmas arra, hogy több száz állami szereplő kommunikációs és rendezvényszervezési igényeit kiszolgálja” – mondta egy forrás. Szerintük elképzelhető, hogy a cég inkább koordináló szerepet töltene be, de ennek szükségességét is megkérdőjelezi. „Már most is léteznek erre állami intézmények. Nem látjuk értelmét egy újnak, és azt sem tartjuk életszerűnek, hogy az állam maga ügynökségként működjön” – mondták.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az eddigi legrészletesebben az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ nevű állami cég ügyvezető igazgatója, Petényi Mirkó a Facebookon számolt be arról, hogyan is működött a mindennapokban a Balásy Gyula-féle New Land–Lounge cégbirodalom, hogyan nőtt össze a fideszes államszervezettel és miként pumpáltak ki ezen keresztül elképesztő összegeket.

„Négy éven keresztül voltam kommunikációs igazgató, két éve pedig cégvezetőként dolgozom állami cégnél. Ebben az időszakban a legtöbb energiámat az emésztette fel, hogyan tudunk kitáncolni a New Land–Lounge keretszerződés alól. Ettől volt évekig gyomorgörcsöm és számtalan álmatlan éjszakám.”

Azt írta, Balásy monopolhelyzetben lévő cégei olyan durva túlárazással dolgoztak, hogy a NER-korszak állami cégeinek pénzügyileg az is jobban megérte, hogy fix állásba embereket vegyenek fel, akik így is olcsóbban végezték el a munkát, mint a Lounge-New Land-birodalom tette volna. Petényi megismételte, amit a reklámszakemberek is mondta, hogy az állami cégek kommunikációs működését koordináló NKOH létrehozása, és a kezdeti verseny után végül csak a New Land–Lounge konzorcium kapta a keretszerződéseket.

A kibeszélő szavaiból az is világos, hogy a kormányzati munkatársak fő problémája az volt, hogy Balásy cégei sokkal drágábban dolgoztak bárkinél: „Amikor a Miniszterelnökséghez tartoztunk, Máriusszal elmentünk Gulyás Gergely miniszter úrhoz is, hogy elmondhassam, mi a probléma. Számokkal, konkrét feladatokkal bemutatva, hogy a New Land–Lounge messze a piaci ár fölött dolgozik. Miniszter úr hümmögött. Majd utánanéz. Nem tudom mi történt, nálunk nem változott semmi.”

Példát is hozott a túlárazásra: egy aprócska, rutin PR-cikkért az állami cégek és szervezetek a lopórendszernek köszönhetően majdnem pont négyszer annyit fizettek ki közpénzből, mintha simán megvették volna azt a szabadpiacon. A másik:

„Elkészítettük a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégiát. Ebből szerettünk volna egy szép, színes, könnyen olvasható, 164 oldalas kiadványt készíteni. A szerkesztésre 4 millió forint + áfa árat kaptunk. Ez oldalanként 25 ezer forint + áfa lett volna, 2021-ben. (...) A szerencsénk az volt, hogy akkor éppen volt nyomdai keretszerződésünk, ahol szintén tudtunk tördelésre ajánlatot kérni. Ott ugyanez a munka 697 ezer forint + áfa lett volna. Közel hatszoros különbség pontosan ugyanarra a feladatra!”.

Petényi azt is írta: „Az egészben a legborzasztóbb az volt, hogy minden legális volt és jogszerű. (...) Az állam tette lehetővé, hogy legális legyen ez a pénzszivattyú. Ezért nem tudtak felállni állami cégvezetők, és ezért nem mondták el a nyilvánosság előtt, hogy ez gáz — ahogy Magyar Péter sem tette, amikor a Diákhitel Központot vezette. Mert ezzel csak annyit értek volna el, hogy kapnak egy pert a nyakukba üzleti titok megsértéséért, aztán arról vitázhatnak, hogy az egyes tételek valóban magasak-e vagy sem. Az egyes sorok az ártáblában önmagukban nem feltétlenül voltak azok. Az átláthatatlan árazási gyakorlat miatt lett baromi magas a végösszeg.”

Geszti Péter énekes, dalszövegíró a Jazz+Az együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2020. január 17-én. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Geszti Péter zenész-reklámszakember sem hagyta szó nélkül a helyzetet, szerinte a NER elképzelhetetlen volt Balásyhoz hasonló „pénzszivattyúk” nélkül. „A korábban ismeretlen, no name Balásy, éppen súlytalansága miatt válhatott kiváló, problémamentes strómanná. Kellett valaki, aki bevállalta a szakmailag védhetetlen médiaelhelyezéseket, például azt, hogy egy - egy útszakaszon rendszeresen eszetlen mennyiségben jelent meg ugyanaz a plakát” – írta a Facebookon, hozzátéve, hogy a kérdés már csak az: a kiválasztottaknak mennyit kellett visszaosztaniuk a megrendelőknek.

„Balásy sír. Cégein 2017-től alsó hangon 1200 milliárd forint közpénz ment át, ennek 15%-os jutaléka 180 milliárd forint. Ebből 1500 Ferrarit lehet venni. Balásynak egy tucat sincs. Ki járhat a többivel? Egy feltaláló? Egy gázszerelő? Egy utcai harcos?

– fogalmazott.

Balásy sír. De úgy siralmas az ő sztorija, ahogy van. Mert a nyilvánvaló visszaéléseken túl az az elgondolkodtató, hogy milyen emberek azok, aki a gyűlöletkampányokat kitalálták, kivitelezték, akik bevállalták a védhetetlent? Mi lehet a lelkiismeretük helyén? Egy széf?” – írta majd azzal zárta: „Felkészül Matolcsy, Mága, a tizedes meg a többiek…”

A Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége közleményben reagált, szerintük a Balásy által bemutatott működési kép több ponton sem tükrözi a valóságot, a narratíva, ami a közbeszerzési piacot szakmai versenyként mutatja be, elfedi a strukturális problémákat.

Magyar Péter leendő miniszterelnök 2024 februárjában a Partizánban is beszélt arról, hogy amikor ő vezette a Diákhitel Központot, akkor többszörösen túlárazott szerződéseket tolt elé a New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. „Jó érzéssel ezeket nem tudtam aláírni, ezért inkább eljöttem” – mondta akkor, ahogy azt is, hogy részben ezek miatt hagyta el a pénzintézetet 2022-ben. A hétfői interjúra reagálva azt írta: Rogán strómanjának mai könnyfakasztó interjúja kapcsán hadd idézzem a 2024-es Partizán interjúmat: »Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák«”.