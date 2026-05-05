Huth Gergely a Balásy Gyula-interjúról: „Ami most zajlik, az nem egy demokratikus aktus, hanem egy jó előre eltervezett államcsíny”

„Az mégiscsak elfogadhatatlan, ami a szemünk előtt zajlik: hogy (nyilván jó előre beépített) hatósági, vagy azon kívüli szereplők pár nap leforgása alatt, bírói jóváhagyás nélkül tönkretegyenek és megfélemlítsenek egy olyan nagyvállalkozót, aki munkáját elnyert közbeszerzések alapján, a most leköszönő ellenzék által folyamatosan vizsgálva végzi” – írja a közösségi oldalán Huth Gergely a Balásy Gyula-videóról. A Pesti Srácok című kiadvány aktivista főszerkesztője (a legnagyobb magyar hazafi) szerint „ezt az embert mindezek után arra kényszerítik – ismétlem, bármiféle bírói, ügyészi, rendőri intézkedés nélkül –, hogy a Parlament által még meg sem választott miniszterelnök házi tévéjében mondjon le pityeregve a teljes céges és magánvagyonáról, kielégítve ezzel a Tisza-vezér személyes bosszúvágyát, s egyben megfélemlítve minden politikai ellenfelet.”
Huth szerint „ami most zajlik, az nem egy demokratikus aktus, hanem egy jó előre eltervezett államcsíny”. A főszerkesztő azt írja, „nehéz a luxizó és mimózalelkű Balásy Gyulában egy szimpatikus mártírt látni, de ha már most lábbal tiporhatják a törvényt, akkor bárki, ISMÉTLEM, BÁRKI LEHET A KÖVETKEZŐ!”
Hogy a „törvénytiprást” konkrétabban milyen jelekből ismerte fel a publicista-aktivista, és hogy ki és hogyan kényszerítette Balásy Gyulát arra, hogy interjút adjon a Kontrollnak, az nem derül ki a bejegyzéséből.
A Rogán Antal propagandaminiszter közreműködésével sokszoros milliárdossá lett Balásy Gyula – az elmúlt évek kormányzati plakátkampányai mind a cégeihez kötődnek – hétfőn adott interjút a Kontrollnak, amiben általános meghökkenést okozva könnyek között elmondta: a cégcsoportot, amit 22 éve épít, minden vagyoni joggal felajánlja a magyar állam részére. Az érzelmes interjúból kiderült: cége bankszámláit váratlanul és minden előzetes bejelentés nélkül befagyasztották.
Balásy cégei, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek vagyonát a tavaly májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 79 milliárd forintra becsülte. Ebből többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villára, és óceánra néző penthouse-ra is futotta Miami Beachen.
Balásy Gyula cégei ellen az ügyészség 2024 április elején rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak.
A Kontroll-interjúval Balásy elébe ment a történteknek: az adásból kiderült, hogy nem a csatorna kereste meg őt, hanem maga a reklámcégvezető jelentkezett be.
A történtek – ahogy az a Telex összeállításából is kiderül – jelentős hullámokat vetettek a reklámszakmában is. „A nagyvonalúság nem ott kezdődik, hogy a végén visszaadod, hanem ott, hogy nem veszed el” – írta többek közt Erdős Ákos, a Hello Agency vezetője.
Marosi Gergely, a Mito kreatív igazgatója is keményen osztotta Balásyt, akinek ügynöksége szerinte „az egyik legnagyobb kárt okozta a magyar népnek a történelem során”. Szerinte a rendszer „ökle és hatalmi eszköze a propaganda volt”. „Akkor kellett volna szeretni a hazát, amikor az undorító, aljas, hazug, lejárató kampányokat csinálta. Akkor kellett volna szeretni a hazát, amikor a nyíltan LMBTQ-ellenes, rasszista, antiszemita plakátokat csinálta, akkor kellett volna szeretni a hazát, amikor erőből, mindenféle teljesítmény és piaci alap nélkül vettek el ügyfeleket. Akkor kellett volna szeretni a hazát, amikor százmilliárdokat loptak el” – írta.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
