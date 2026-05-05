Balásy Gyula életműve a NER vegytiszta embertelensége

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

16 évnyi rossz közérzet és fojtogató légkör. Rettegtetés, manipuláció és megvezetés. Mindez megszámolhatatlan mennyiségű közpénz felégetésével. Röviden összefoglalva ez Balásy Gyula életműve, aki a minap a Kontrollnál pityeregve közölte, hogy 22 éve építgetett cégcsoportját felajánlja a magyar államnak.

Könnyű lelépés lenne ez annak az embernek, aki egy személyben szimbolizálja a NER embertelenségét: nyakló nélkül öntötték rá az állami megrendeléseseket, az ésszel fel nem érhető milliárdokból pedig Balásy cégei szolgai módon árasztották el az egész országot virtuálisan és a valóságban is gyűlöletpropagandával, hogy garantáltan ne tudjon senki úgy kimenni az utcára, hogy ne érezze magát végtelenül szarul.

Ugyan Balásy Gyula már 2005 óta a Fidesznek dolgozik, de sokáig csak a másodvonalban mozoghatott. 2016 után viszont ő lett a kormányzati propaganda ultimate beszállítója, cégei – leginkább a Lounge Communications, Lounge Event, New Land Media – pedig 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét.

Hogy cégei milyen jól teljesítettek, azt talán jól példázza, hogy csak a fentebb felsorolt háromból egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki. Személyes vagyonát tavaly májusban 79 milliárd forintra becsülték, amibe beletartozik többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villa, és egy óceánra néző penthouse Miami Beach-en. Meg az apró.

Azért persze őt sem kerülték el a nehézségek: cégei ellen az ügyészség 2024 április elején rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak.

De ezek persze csak számok. Ahhoz, hogy lássuk, mi mindent köszönhetünk Balásy Gyulának, összegyűjtöttünk néhány szemléletes példát, mivel szennyezte az elmúlt évtizedben a köztereinket, és mérgezte az agyunkat.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
orosz-ukrán háború POLITIKA máriaremete alapjogokért központ miniszterelnöki kabinetiroda balásy gyula nemzeti konzultáció Voks 2025 Rogán Antal honvédség orosz-ukrán háború ner lamborghini miami beach New Land Media zelenszkij ferrari soros györgy cpac ügyészség brüsszel Lounge Communications hűtlen kezelés ursula von der leyen
Kapcsolódó cikkek

MNB-reklámok: Matolcsy Ádám barátját Rogán emberére cserélték

Balásy Gyula újabb állami megrendelőt húzott be.

Keller-Alánt Ákos
gazdaság

Idén 15 milliárdba kerülhet az augusztus 20-i ünnepségsorozat

Várhatóan idén is Balásy Gyula cégeit találják meg a szervezési feladatokkal.

Czinkóczi Sándor
ünnep

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak Balásy Gyula cégeinek egyes szerződései miatt

Más bűncselekmények gyanúja is felmerül, de azokat nem pontosította Polt Péter.

Székely Sarolta
üzlet

Nemcsak kommunikációban utazik Balásy, a cégei kalandparkot, bunkert és lövészárkot is építenek a honvédségnek bő négymilliárdért

Jól fizet a rendezvényszervezés meg az építés is.

Szily László
POLITIKA

Floridában vett luxuslakásokat az állami propagandán tízmilliárdokat kaszáló Balásy Gyula

Így lesz a kék propagandaplakátokból óceánra néző panoráma.

Németh Dániel, Jávor Bence
gazdaság

Orbitálisat hazudnak Orbánék a legújabb plakátjukon

Megszaladt a szépítés a kormányzati kommunikációban az üzemanyagárakról.

Székely Sarolta
gazdaság

Rogán minisztériuma nem akarta megmutatni, mégis megtudtuk, ki gyártotta le a kormánynak a magyar katonákat koporsóban ábrázoló AI-videót

Amikor a Miniszterelnöki Kabinetirodán betekintettünk a kommunikációs szerződések iratanyagába, az AI-videóról szóló dokumentumokat egy A4-es lappal takarták el. Mivel egyértelműen közérdekű adatról van szó, nyilvánosságra hozzuk, ki és mennyiért teljesítette a megbízást.

Német Szilvi
Média

Ki kérte ezeket a plakátokat?

Ebbe a gyűlölködő kampányba úgy igazából egy fideszes sem állt még bele. Húzódoznak, terelnek, magyarázkodnak inkább. De akkor ki akarta? Van politikai felelős?

Magyari Péter
POLITIKA

Balásy Gyulát is megterheli az infláció: 15%-ot kellett drágítania a nemzeti konzultációs íveken

Nem árulták el Rogánék, mennyiért hirdették a Tisza állítólagos adótervei elleni a kampánykonzultációt, de az kiderült, mennyiért nyomtatták a „kérdőíveket”.

Kolozsi Ádám
belföld

Logózott titokzokni, naptej, kupak és úszógumi – 100 millióért rendelt hasznos holmikat Balásy Gyulától az Alapjogokért Központ

Fájóan hiányzik a százmilliós listáról a gumikesztyű, a teniszütő és a hetven tucat MacWulf–Grober patent biztosítótű.

Haász János
belföld

Hadházy Ákos bemutatta Balásy Gyula luxusvilláját, ami a Rogán-féle százmilliárdokból épül

„Láttam én sok durva építkezést, de olyat, mint itt, még nem.”

Haász János
belföld

Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.

Német Szilvi
Média

4 milliárdért szerette volna megtudni Rogán Antal, mit gondolunk a Tisza-adóról

1,6 millióan küldték vissza a kérdőívet, szóval darabja 2500 forintba fájt.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Még milliárdosabb lett az állami propagandán milliárdossá vált Balásy Gyula

Óriási üzlet kiszolgálni a kormány kommunikációs kampányát, egyetlen évben 9 milliárdos osztalékot hozott az udvari beszállítónak.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Valami baj tényleg érte Balásy Gyula tűzpiros Ferrariját

Tréleren kellett elszállítani az elromlott csodaautót.

Czinkóczi Sándor
közlekedés

Idén is közpénzből szervezték a CPAC-et

A 650 millió forint nem fedezte a teljes rendezvényt.

Windisch Judit
POLITIKA