Balásy Gyula életműve a NER vegytiszta embertelensége

16 évnyi rossz közérzet és fojtogató légkör. Rettegtetés, manipuláció és megvezetés. Mindez megszámolhatatlan mennyiségű közpénz felégetésével. Röviden összefoglalva ez Balásy Gyula életműve, aki a minap a Kontrollnál pityeregve közölte, hogy 22 éve építgetett cégcsoportját felajánlja a magyar államnak.
Könnyű lelépés lenne ez annak az embernek, aki egy személyben szimbolizálja a NER embertelenségét: nyakló nélkül öntötték rá az állami megrendeléseseket, az ésszel fel nem érhető milliárdokból pedig Balásy cégei szolgai módon árasztották el az egész országot virtuálisan és a valóságban is gyűlöletpropagandával, hogy garantáltan ne tudjon senki úgy kimenni az utcára, hogy ne érezze magát végtelenül szarul.
Ugyan Balásy Gyula már 2005 óta a Fidesznek dolgozik, de sokáig csak a másodvonalban mozoghatott. 2016 után viszont ő lett a kormányzati propaganda ultimate beszállítója, cégei – leginkább a Lounge Communications, Lounge Event, New Land Media – pedig 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét.
Hogy cégei milyen jól teljesítettek, azt talán jól példázza, hogy csak a fentebb felsorolt háromból egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki. Személyes vagyonát tavaly májusban 79 milliárd forintra becsülték, amibe beletartozik többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villa, és egy óceánra néző penthouse Miami Beach-en. Meg az apró.
Azért persze őt sem kerülték el a nehézségek: cégei ellen az ügyészség 2024 április elején rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak.
De ezek persze csak számok. Ahhoz, hogy lássuk, mi mindent köszönhetünk Balásy Gyulának, összegyűjtöttünk néhány szemléletes példát, mivel szennyezte az elmúlt évtizedben a köztereinket, és mérgezte az agyunkat.
