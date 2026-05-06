Kiábrándult miskolci fideszes: A Harcosok Klubjával olyan mocskolódó kampány vette kezdetét, ami mélyen megalázó volt

Hosszú interjút adott a miskolci Fidesz-frakcióból április végén távozó Czinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő a Borsod24-nek. A bukott kormánypártot Miskolcon is súlyosan megrázta a választási vereség: lemondott Hollósy András fideszes alpolgármester, aki egyéni képviselőjelölt volt, de 60:31 arányban kikapott a tiszás Czipa Andrástól, valamint Bajusz Gábor, a párt miskolci frakcióvezetője is. Czinkné, aki Kriza Ákos polgármester mellett dolgozott 2009 és 2013 között – előbb korrupciós ügyek feltárásával foglalkozott, majd a városi turisztikai cégek vezetője volt –, a mostani interjúban súlyos kijelentéseket tett arról a nyomásgyakorlásról, amit tapasztalt, erkölcsi és politikai konfliktusokról.

A mostani kampányról többek között ezt mondta:

„Az ősszel kezdődő kampány tette be nálam végképp a kaput, és meggyőzött, hogy a Fidesz a valóságtól teljesen elszakadt.”

„Az volt kiadva központilag, hogy csak a háborúról és a békéről kommunikálhatunk. Én azt mondtam, erre nem vagyok képes, és nem vagyok hajlandó az embereket a körzetemben félelemben tartani, nem akarom terjeszteni ezt a háborús pszichózist. Erre azt a választ kaptam mindig Csöbör Katitól, hogy a »főni ezt rendelte el, ezt kell csinálni!«”

Az interjúban egy másik helyen arról beszél: ősszel megesett, hogy a frakcióülésükön megjelent „Alakszai Zoltán, Csöbör Katalin, Kovács Zsolt is polgármester úron felül, csak azért, hogy nyomást gyakoroljanak kollektíven rám, mert ahogy mondták: én rosszul gondolkodom, rossz a hozzáállásom”.

A Harcosok klubját „egy őrült elme őrült ötletének találta”, és megtagadta, hogy abban részt vegyen. Szerinte azzal „egy olyan mocskolódó kampány vette kezdetét, amely mélyen megalázó volt”, és ő nem akart magyar-magyar elleni háborúban részt venni. „Csak a háború és béke narratívát lehetett mondani. Azt a pszichés nyomást, amit felénk gyakoroltak, nekünk kellett volna továbbadni a lakosság felé is, annak érdekében, hogy a félelem irányítsa a döntésüket” – mondta a kampányról.

A fideszesek közösségi médiás tevékenységét is szigorúan, katonás rendben irányították.

„Megmondták, mennyit és hogyan kell reagálnunk a Facebookon. Figyeltek minket, hogy lájkolunk-e vagy sem, mit osztunk meg, mit írunk hozzá. Ha nem tetsző szöveget írtam, azonnal hívott a frakcióvezetőm, Bajusz Gábor, hogy azonnal vegyem le (…) Akadt olyan eset, hogy ott ültünk Csöbör Katinál, és addig nem lehetett eljönni, amíg mindenki meg nem nyitotta és nem lájkolta a posztjait.”

Előre megírt szövegvariációkat kaptak például, amiket kommentelniük kellett, emellett „köteleztek minket posztolásra, és nem lehetett beszélnünk a valódi problémákról”.

Az interjúban arról is beszél, hogy a gyerekei tiszások és a barátai nyolcvan százaléka is az. Hogy miért mostanra, a választási vereség utánra időzítette a kilépését, arra azt felelte, hogy már október óta érezte, hogy ezt meg kell tennie. „Megírtam, kinyomtattam, és bevittem a polgármester úrhoz a kilépési szándékomat”, de akkor azt mondta neki Kovács Zsolt, a párt területi igazgatója, hogy ezt nem engedik. Aztán most, állítása szerint a választás előtti pénteken „újra megírtam a kilépésemet, aktualizáltam az októberi verziót”, amit aztán a választás másnapján, hétfőn adott postára.

Czinkné egyébként a 2010-es évek közepén egyszer már kiábrándult a Fideszből. A polgármester mellett dolgozva 2013 elején azt tapasztalta, hogy „Miskolc a korrupció tekintetében nagyon rossz irányba indult el, és ugyanoda jutunk, mint a korábbi városvezetésnél”. Elment Orbán Viktorhoz is állítása szerint, aki „azt mondta, hogy ők is azt látják, hogy valami nincs rendben a városban, mert nem én vagyok az első, aki ezt jelzem felé”. Később azonban nem történt semmi, ami őt nagyon elkeserítette, így nagyjából tíz évig nem foglalkozott politikával.

Aztán 2023-ban felkérte Csöbör Katalin, hogy elvállalna-e egy helyi képviselőséget. „Hogy hozzám fordult, abból azt a következtetést szűrtem le, hogy valószínűleg már nem volt ember, akit képviselőjelöltnek fel tudtak volna kérni”. Végül arra jutott, hogy ad nekik és magának is egy utolsó esélyt, „azt gondoltam, ha már engem kérnek fel, miközben tudják rólam, hogy korrupcióellenes vagyok, és annak idején nekimentem a Fidesznek, akkor talán tényleg változást akarnak”.