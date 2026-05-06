Zelenszkij: Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt vagyonát

Fontos lépés a Magyarországgal való kapcsolatokban – a mai napon visszakapta az állami Oscsadbank a pénzeit és értékeit, amelyeket a magyar szakszolgálatok idén márciusban lefoglaltak

– jelentette be az ukrán elnök egy szerdai Facebook-posztban. Zelenszkij szerint „a magyar fél akkor jogtalanul tartott őrizetben ukrán pénzszállító tiszteket”.

Az ukrán elnök azt írja: azután, hogy „korábban visszahoztuk az embereinket”, mostanra már „mind a pénzek, mind az értéktárgyak teljes egészében visszakerültek ukrán területre”. Zelenszkij megköszönte „Magyarország konstruktív hozzáállását és kulturált lépését”, de köszönte az ukránok részéről is mindenki munkáját, „aki a tisztességes döntésért küzdött és megvédte államunk és népünk érdekeit”.


Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az úgynevezett ukrán aranykonvoj elleni akció március elején zajlott, belesimulva a Fidesz választási kampányába, ahhoz hatóságokat felhasználva. Orbán Viktor március 3-án beszélt arról, hogy a Tiszát az ukránok pénzelik, két nappal később a TEK lecsapott egy ukrán pénzszállítmányra, elfogva hét embert. A hírt először az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha osztotta meg azzal, hogy a magyar hatóságok túszul ejtettek ukránokat, majd később a magyarokra utalva állami zsarolásról és állami terrorizmusról beszélt.

A NAV akkor azt kommunikálta, hogy pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást, amikor március 5-én „hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.”

Arról, hogy miről is szól az egész „ukrán aranykonvoj”-ügy, és milyen politikai hasznot próbált belőle húzni a Fidesz, amely épp ezzel az üggyel mutatta meg, hogy hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért, ebben a cikkben írunk bővebben.

