Fejenként félmillió eurós büntetést fizethet a Real Madrid két kakaskodó sztárfutballistája

Félmillió eurós bírsággal sújtották a Real Madrid csütörtöki edzésén kakaskodó Federico Valverdét és Aurélien Tchouaménit – írja az Eurosport. A futballklub pénteki közleménye szerint mindketten súlyosan megsértették a házi szabályzatot. Utóbb mindkét játékos bocsánatot kért egymástól és a csapattársaitól.

A csapat francia középpályása, Aurélien Tchouaméni és a szintén középpályás uruguayi Federico Valverde úgy egymásnak esett a csütörtöki edzés végén, hogy utóbbit kórházba kellett szállítani, a klub pedig azonnali vizsgálatot indított. A Marca szerint Valverde fején véres seb tátongott, komolyabb agyrázkódást szenvedhetett, 10-14 napig pihennie kell, nem léphet pályára a Barcelona elleni bajnoki csúcsrangadón vasárnap.

Ha a Real nem tud nyerni ezen a meccsen, akkor már matematikailag sem érheti utol a katalánokat, akik 4 körrel a szezon vége előtt 11 ponttal vezetnek.A lap arról írt, hogy a sérülést nem Tchouameni szándékos ütése okozta, a veszekedés hevében eshetett el az uruguayi. A történteket kommentálva Valverde is arról írt, hogy csapattársa nem ütötte meg őt.