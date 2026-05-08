Távozik Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, a város polgármestere szerint a felelőssége ezzel nem szűnik meg

„Távozik Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, természetesen ezzel nem szűnik meg a felelőssége a vezetése alatti időszakra” – írja közösségi oldalán Pintér Bence. Győr polgármestere szerint „a már korábban távozott gazdasági igazgató mellett ő írta alá a beszámolót, amelyből kiderült, hogy hiányzik alsó hangon 1,7 milliárd forint a győri lakáskasszából”.

Pintér kifejti: „Miután február 3-án az 1,7 milliárdos hiány tényét közöltem a nyilvánossággal, a Győr-Szol még aznap lehívott 2 milliárd forintot a hitelkeretéből, hogy a másnapi, február 4-ei közgyűlésen úgy tehessenek, mintha meglenne a pénz. Sárkány Péter elnök-vezérigazgató a közgyűlésen egy nokiás dobozból előhúzott egy banki igazolást 2,188 milliárd forintról, és többszöri kérdésre sem árulta el, hogy hitelből pótolták-e a hiányt. Azt a látszatot keltette, mintha nem tudná, hogy felvettek-e hitelt, vagy sem.”

Pintér Bence, nokiás doboz, Sárkány Péter Forrás: Pintér Bence fb-oldala

A polgármester szerint a cég néhány év alatt minden megtakarítását felélte, 6 milliárd forintos a tőkeveszteség a 17,7 milliárdból, és 7,5 milliárd forinttal csökkent a korábban 8 milliárdos eredménytartalék. Mindezek mellett a Győr-Szol a leányvállalataival együtt hitelben úszik – írja Pintér –, az anyacég a 3,5 milliárdos hitelkeretének legalább a felét folyamatosan kénytelen igénybe venni, a leányvállalatok pedig a saját, több százmilliós hitelkereteiket „már kipörgették a plafonig”.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak, Pintér Bencét még februárban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon tanúként hallgatták meg az eltűnt 1,7 milliárd forint ügyében.

Sárkány Péter lemondását, mint az a Telex megírta, a cég pénteki igazgatósági ülésén egyhangúlag fogadták el. Vezérigazgatói megbízása szombaton megszűnik, míg az igazgatósági elnöki tisztségétől hivatalosan júniusban válik meg. Döntését fizikai és lelki kimerültséggel, illetve azzal indokolta, hogy nem akarja gátolni a cég további működését. Mivel a felmondást ő adta be, végkielégítésre nem jogosult.