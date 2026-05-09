A bukott nyírségi fideszes kiskirály arról panaszkodik, hogy sok fideszes szorulna támogatásra, védelemre és konkrét segítségre, de egyelőre hiába

A Nyírség több évtizedes fideszes kiskirálya, Tasó László 22 év után távozik a parlamentből. Búcsúposztot tett ki az alkalomból, amiben kitér arra is, milyen félelmek dolgoznak most a Fidesz-táborban.

Tasó László Fotó: Németh Dániel/444

„Az értékközösség, amihez tartozom nehéz helyzetbe került, több tízezren fogják érezni konkrétan is a választási vereség súlyát. Sokan kerülnek lehetetlen helyzetbe, nagyon sokan nem fognak puhára esni. Sokan fogják elveszteni a munkájukat, bélyeggel a homlokukon nehéz időszak elé néznek. Sokan szorulnának, támogatásra, védelemre és sokan várnak konkrét segítséget, aminek egyelőre még nincsenek kivehető nyomai. Ebben a helyzetben kevesebb pózra több empátiára van szükség, nem beszélve a segítségnyújtás lehetőségének sürgető kialakításáról.”

Tasóval azért előfordult az is, hogy megátkozta azokat a nyíradonyi választókat, akik nem a Fidesz jelöltjére szavaztak.

