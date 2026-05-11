Magyar Péter a lájkok erejével mozdítaná el a köztársasági elnököt

Megválasztása után két nappal Magyarország miniszterelnöke ekképpen fordult népéhez:

Nyomj egy lájkot!

Abban az esetben kell nyomnia a lájkot az istenadta népnek, amelyet amúgy tegez a miniszterelnök, ha

„szerinted is haladéktalanul távoznia kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Orbán Viktor bábjainak a hivatalukból”

Valójában a kétharmados többség le tudja szedni a köztársasági elnököt, legfeljebb nem olyan gyorsan, mintha az magától szedné a sátorfáját.

Miután a parlament alakuló ülésén Sulyok Tamásnak hirtelen eszébe jutott, hogy a jogállamot védeni kell, Magyar Péter egy nehezen felejthető monológban, szemtől szemben szólította fel távozásra.