Trump elutasította az iráni békejavaslatot

Donald Trump „teljesen elfogadhatatlannak” minősítette és elutasította az iráni választ az amerikai békejavaslatra, miközben a korábbiaknál is látványosabb lett az elvileg érvényben lévő tűzszünet hatástalansága: a régióban dróncsapásokról érkeztek jelentések, Benjamin Netanjahu pedig arra figyelmeztetett, hogy a háború „még nem ért véget”.
A félhivatalos Tasnim hírügynökség vasárnap este közölte, hogy Irán tárgyalási javaslata tartalmazza
Az Egyesült Államok egy héttel ezelőtt terjesztett elő békejavaslatot, amely állítólag egyoldalas, 14 pontból álló szándéknyilatkozatból állt, amely
A Wall Street Journal szerint az iráni ellenjavaslat rövidebb moratóriumot, a HEU-készlet egy részének exportját és a többi hígítását javasolta, valamint elutasította a létesítmények leszerelését.
Trump röviddel ezután így reagált: „Most olvastam el az iráni úgynevezett »képviselők« válaszát. Nem tetszik – teljesen elfogadhatatlan.”
Nem sokkal korábban Trump hosszú nyilatkozatot tett közzé Truth Socialen, amelyben azt állította, hogy Irán „47 éve játszik az Egyesült Államokkal és a világ többi részével”, de Teherán „többé nem fog nevetni”.
Az izraeli miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a háború addig folytatódik, amíg Iránnak van HEU-készlete. „Még nincs vége, mert még mindig van nukleáris anyag – dúsított urán –, amit el kell szállítani Iránból. Még mindig vannak dúsítóüzemek, amelyeket le kell bontani” – mondta Netanjahu. Arra a kérdésre, hogyan kellene eltávolítani a HEU-t, Netanjahu azt válaszolta: „Bemész és kiviszed”. Azt mondta, hogy Trump „be akar menni oda”.
Teherán bejelentése éppen azon a napon érkezett, amikor az április 8-án hatályba lépett, Pakisztán által közvetített tűzszünetet látványosan semmibe vették, megint.
Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait vasárnap arról számolt be, hogy (iráni) drónok hatoltak be a légterükbe, míg egy dróncsapás kisebb tüzet okozott egy hajón Katar partjainál. Egy másik dróncsapásról is beszámoltak egy iráni kurd lázadócsoport által használt táborban, Erbil közelében, Irak északkeleti részén. Közben Oroszország viszi a fegyvereket Iránba.
A háború másik frontján Izrael nyomul előre Libanonban. Trump kijelentette, hogy a tűzszünet kiterjed Libanonra is, és felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a Hezbollah célpontjainak bombázásával. Izrael csökkentette a hadjárat intenzitását, de továbbra is folytatja a csapásokat.
A libanoni egészségügyi minisztérium jelentése szerint szombaton 36 ember halt meg és 74 megsebesült az izraeli támadások következtében. Az áldozatok között több, Dél-Libanonban megsebesült mentős is volt. Az izraeli hadsereg közben közölte, hogy elfogott olyan Hezbollah-drónokat, amelyek a térségben lévő csapatai felé tartottak.
Az olajárak hétfőn hordónként 3 dollárral emelkedtek, miután kiderült, hogy az iráni-amerikai patthelyzet továbbra is fennáll. A keskeny Hormuzi-szoros a háború előtt a világ olajellátásának egyötödét bonyolította le, és a háború egyik legfontosabb nyomásgyakorló pontjává vált. (Guardian, Reuters)