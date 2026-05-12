Fogynak a színek az iráni háború miatt

A japán snackgyártó óriáscég, a Calbee bejelentette, hogy ideiglenesen fekete-fehér csomagolásra vált a legismertebb termékeinél, mivel az Irán elleni háború megzavarta a nyomdafestékekhez használt egyik alapanyag ellátását. A vállalat szerint a japán boltokban május 25-től 14 terméke – köztük burgonyachipsek és garnélás kekszek – új kinézetű csomagolást kap.

Ez a legújabb példája annak, hogy a mindennapi fogyasztási cikkeket is érinti az iráni háborúnak az a fejleménye, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost az amerikai és izraeli csapásokra válaszul. Az elmúlt hetekben világszerte figyelmeztettek vállalatok arra, hogy az olyan termékek ellátási zavarai, mint az üzemanyag, a műanyagok vagy a hélium, növelik a működési költségeiket.

A Calbee közölte, hogy a dizájnváltás válasz „a Közel-Keleten fennálló feszültségek miatti alapanyag-ellátási instabilitásra”, és „az intézkedés a termékellátás stabilitásának fenntartását szolgálja”.

Közel-keleti függés

Az olaj- és gázárak meredeken emelkedtek a február 28-án kezdődött konfliktus óta, miután leálltak a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítmányok. Súlyosan érintette a helyzet a naftaellátást is: ez az olajfinomítás mellékterméke, és nyomdafestékekhez, műanyagokhoz használják. A nafta ára Ázsiában csaknem megduplázódott a konfliktus kezdete óta, ami jelentősen növeli a térség cégeinek költségeit.

Japán burgonyachips 2026. április 12-én. Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

A háború előtt Japán naftaimportjának kb. 40 százaléka a Közel-Keletről származott, de a japán kormány azon dolgozik, hogy „stabilizálja és kezelje az ellátási egyensúlytalanságokat és szűk keresztmetszeteket”. Áprilisban Takaicsi Szanae miniszterelnök kijelentette, hogy Japán bővíti naftabeszerzési forrásait a Közel-Keleten kívüli partnerekkel is, például az USA-val.

Az ázsiai országokat különösen súlyosan érintették az Öböl térségén keresztüli szállítási zavarok, mivel erősen függnek a Közel-Kelettől energiától és olajalapú termékektől.

Ellátási zavarok

Május 1-én a japán Mizkan élelmiszergyártó – ami népszerű fermentált szójababsnacket készít – felfüggesztette egyes termékei értékesítését, mások árát pedig megemelte a polisztirol csomagolóedények hiánya miatt.

Eközben olyan autógyártók, mint a Toyota és a Hyundai arról számoltak be, hogy profitjukat visszavetették a megemelkedett alapanyagköltségek és az alacsonyabb eladások.

Világszerte számos légitársaság függesztett fel járatokat, miután a háború következtében megugrottak a repülőgép-üzemanyagok árai.

A múlt héten a brit Next divatlánc egyes Európán kívüli országokban akár 8 százalékkal is megemelte árait a magasabb üzemanyagköltségek és a globális ellátási láncok zavarai miatt. (BBC)