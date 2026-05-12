Trump most éppen Venezuelát akarja 51. tagállamként az USA-hoz csatolni

Donald Trump elnök úgy tekint Venezuelára, mint egy lehetséges 51. tagállamra, miközben Nicolás Maduro elnök különleges egységekkel való elrablása után az amerikai olajvállalatokkal tárgyalnak a venezuelai befektetésekről - írja a Fox News, akiknek Trump azt mondta, hogy az ország 40 billió dollárosra becsült olajvagyona motiválja. Szerinte ő nagyon népszerű arrafelé:

„Venezuela szereti Trumpot”

– mondta a magáról E/3. személyben, tőmondatokban beszélő Trump.

Az amerikai szankciók eltörlését követelő tüntetők Caracasban. Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Az amerikai katonák januárban fogták el és rabolták el Venezuelából Maduro elnököt, akit azóta New Yorkban tartanak börtönben, és „narkóterrorizmussal” vádolják. A kommandósokkal végrehajtott rezsimváltás után Trump kijelentette, hogy Venezuelát az Egyesült Államok fogja irányítani az átmeneti időszakban.

Márciusban aztán Trump már azt írta kedvenc közösségi oldalán, hogy Venezuela akár az Egyesült Államok 51. tagállamává is válhat - ezt azóta is hangoztatja, annak ellenére, hogy az általa kvázi helytartóvá tette Delcy Rodriguez venezuelai alelnök is kijelentette, hogy ebbe a venezuelai nép soha nem fog beleegyezni.

Venezuela előtt Donald Trump korábban már Grönland, Kanada, Kuba és Panama annektálásával is fenyegetőzött, így fejben már legalább 55 tagállamnál tart.