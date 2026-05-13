Irán továbbra is jelentős rakétakapacitással rendelkezik az amerikai hírszerzés szerint

A Trump-kormányzat nyilvános állítása, miszerint az iráni hadsereg megsemmisült, élesen szembemegy azzal, amit az amerikai hírszerző ügynökségek zárt ajtók mögött közölnek a döntéshozókkal – írja a New York Times.

A május elején készült belső értékelések szerint Irán egyenesen visszaszerezte rakétabázisait, indítóállásait és a föld alatti létesítményeinek többségét

A legaggasztóbb fejlemény az amerikai tisztviselők szerint, hogy Irán ismét működési hozzáféréssel rendelkezik a Hormuzi-szoros mentén található 33 rakétabázisából 30-hoz. Ezek veszélyt jelenthetnek az amerikai hadihajókra és az olajszállító tankerekre, amelyek ezen a stratégiai útvonalon közlekednek. Az értékelések szerint a szoros menti létesítmények közül mindössze három maradt teljesen használhatatlan.

A jelentések szerint Irán továbbra is birtokolja mobil rakétaindítóinak mintegy 70 százalékát, és megőrizte háború előtti rakétakészletének körülbelül 70 százalékát is. Ez ballisztikus és cirkálórakétákat egyaránt magában foglal. A katonai hírszerző szervezetek műholdfelvételek és más megfigyelési technológiák alapján arról is beszámoltak, hogy Irán a föld alatti rakétatároló és indító létesítményeinek körülbelül 90 százalékához ismét hozzáférést szerzett, ezek „részben vagy teljesen működőképesek.”

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

A megállapítások ellentmondanak Donald Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter korábbi nyilatkozatainak. Trump márciusban azt állította, hogy Iránnak „katonai értelemben semmije sem maradt”, Hegseth pedig áprilisban azt mondta, hogy az amerikai–izraeli „Epic Fury” hadművelet évekre harcképtelenné tette az iráni hadsereget. A Fehér Ház visszautasította a jelentések következtetéseit. Olivia Wales szóvivő szerint Irán haderejét „szétzúzták”, és aki ennek ellenkezőjét állítja, az „vagy téveszmékben él, vagy az Iráni Forradalmi Gárda szócsöve”. Trump egy keddi bejegyzésében „gyakorlatilag hazaárulásnak” nevezte azt a felvetést, hogy Irán katonailag továbbra is erős.

Az új hírszerzési értékelések ugyanakkor arra utalnak, hogy Washington túlbecsülte az amerikai csapások hatását, és alábecsülte Irán regenerációs képességét. A Washington Post korábban arról írt, hogy Irán mobil indítóállásainak mintegy 75 százaléka túlélte a támadásokat.

A jelentések azért is különösen érzékenyek, mert az amerikai hadsereg jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert használt fel a konfliktus során. Az Egyesült Államok több mint ezer Tomahawk rakétát, körülbelül 1100 nagy hatótávolságú lopakodó cirkálórakétát és több mint 1300 Patriot elfogórakétát vetett be. Ezek pótlása éveket vehet igénybe. A Pentagon tagadja, hogy a készletek veszélyesen alacsony szintre csökkentek volna. Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke kedden azt mondta:

„Jelenleg elegendő lőszerrel rendelkezünk a ránk bízott feladatok végrehajtásához.”

A konfliktus súlyos károkat okozott Irán védelmi rendszerében és gazdaságában, de a hírszerzési jelentések szerint Teherán továbbra is jelentős katonai képességekkel rendelkezik, különösen a világ olajszállításának egyik legfontosabb útvonala, a Hormuzi-szoros térségében.