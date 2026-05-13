Nem csak a Nemzeti Galéria, a Nemzeti Múzeum festményei is ott lógnak a Várban kormányzati irodákban

Magyar Péter hétfői élő tárlatvezetése a hátrahagyott Karmelitában hívta fel a figyelmet arra ismét, hogy fel lehet dobni a nagyközönség által nemigen látogatható kormányzati épületek fehér falait a legnevesebb magyar festők alkotásaival.

Tegnap megszereztük azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek a Nemzeti Galériából Orbán Viktorékhoz kerültek kölcsönbe a Karmelitába, illetve azokét is, amelyek Rogán Antalékhoz. Orbánék nem szerénykedtek. A miniszterelnök és munkatársainak komfortérzetét majdnem 100 alkotás biztosította. Ahogy egy szakértő fogalmazott a képekről: „nagyon jó ízléssel összeválogatott, klasszikus, kiemelkedő nevek. „Az adott művész legjobbjait hozták el az MNG-ből, ezek csúcsképek”.

Kevésbé volt jó véleménnyel a szakértő a Rogánékhoz került festményekről, azon ottani két „Iványi Grünwald elég gyenge másodvonal”. Pedig az épület nem ezt érdemelné, ahogy Szily László fogalmazott, „a Rogán-menedék esetében túlnyomó részt a kortárs belsőépítészet legdrágább megoldásait alkalmazó, újratervezett beltérről beszélhetünk. Ami, bár a funkciója irodaház, stílusában és színhasználatában inkább közelít a legelitebb kategóriába tartozó luxuslakások-luxusvillák vagy butikhotelek hangulatához, mint a bármilyen magas minőségű irodáéhoz vagy más középületéhez.

Az MNG-s képek kölcsönszerződése a nyáron jár le.

De nem csak a Nemzeti Galéria gyűjteményében néztek körül a Vár különböző részeit birtokba vevő minisztériumok. Írtunk a Nemzeti Múzeumnak is, hogy tőlük milyen alkotások kerültek kölcsönbe akár a Karmelitába, Rogánékhoz vagy a vár ügyeit intéző Várkapitánysághoz. Az utóbbi a megoldás a múzeum válasza alapján.

„A Várkapitánysággal műtárgyak kölcsönzése miatt összesen 20 festmény okán van kapcsolatban az intézmény” - írták a válaszukban.

Pállik Béla: Tisza Kálmán című festménye a Karmelitába beköltözéskor 2019 december végén Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Azt is elárulták, hogy „az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum több éve, de inkább több évtizede kapcsolatban áll közintézményekkel, melyek közül vannak, amelyekben a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönbe került műtárgyai biztosítják az állami épületek, közhivatalok (pl. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem – Rektori Hivatal, Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, minisztériumok) reprezentatív tereinek méltóságát. Az ilyen esetekben a festmények közül többet is restauráltatott és/vagy bekereteztetett a kölcsönző. Legutóbb 2025 tavaszán az MNMKK akkori elnöke kapott ilyen tárgyú megkeresést, azóta nem érkezett hasonló igény”.

A 20 festmény listájából az derül ki, hogy a Nemzeti Galéria tájképeit, csendéleteit, portréit a Nemzeti gyűjteményéből politikusokról szóló festményekkel egészítették ki. Ezek közül párat simán meg tudott nézni bárki, aki bejáratos volt kormányülésekre vagy tárgyalásokra. Aki nem, azoknak ott vannak online, a címre kattintva is megnézhetők.

1. Ismeretlen 18. századi festő: Zrínyi Miklós, olaj, vászon; 89x70,5 cm; lt. sz.: 1522.

2. Stetka Gyula: Tisza István, olaj, vászon; 142x98 cm; (kerettel: 161x117,5 cm), ltsz.: 2246.

3. Than Mór: Gr. Batthyány Lajos, olaj, vászon; 58x45 cm; (kerettel: 69,5 x 58 cm), ltsz: 1553.

4. Ismeretlen festő: Széchenyi István, olaj, vászon; 91,5x75,5 cm; (kerettel: 108x93,5 cm), ltsz:76.20.

5. Schoefft Ágoston: Gróf Széchenyi István, olaj, vászon; 81x62,5 cm; (kerettel: 93x78 cm), lt. sz.: 2263.

Széchenyi István figyeli Ursula von der Leyent és Orbán Viktort Fotó: kormany.hu

6. Pállik Béla (Benczúr Gyula köre): Tisza Kálmán, olaj, vászon; 133 x 94 cm; (kerettel: 153 x 113 cm), lt. sz.: 818.

Pállik Béla Tisza Kálmán portréja már a falon, a Tisza teremben

7. Barabás Miklós: Baross Gábor, olaj vászon; 73,5x63 cm; (kerettel: 93x78 cm), ltsz: 99.1.

8. Temple János: Lónyay Menyhért, olaj, vászon, 140 x 100 cm, lt.sz.: 505.

9. Horovitz Lipót után Pap Henrik: Trefort Ágoston, olaj, vászon, 146 x 113 cm, lt.sz.: 524.

10. Vajda Zsigmond, Benczúr Gyula után: Gróf Andrássy Gyula, olaj, vászon, 151 x 100,5 cm, lt. sz.: 1660.

Andrássy Gyula kormányülésen

11. Paczka Ferenc: Batthyány Lajos portré, olaj, vászon, 161 x 120,5 cm, lt. sz.: 2210.

12. Than Mór: Batthyány Lajos portré, olaj, vászon, 48 x37,4 cm, lt. sz.: 2040.

13. Brüch, Oskar: Fejérváry Géza, olaj, vászon, 148 x 98 cm, lt. sz.: 1901.

14. Glatter Gyula: Khuen-Héderváry Károly, olaj, vászon, 146 x 86 cm, lt. sz.: 2199.

15. Benczúr Gyula: Lónyay Menyhért, olaj, vászon, 85,5 x 70 cm, lt. sz.: 2105.

16. Pongrácz Károly, László Fülöp után: Szapáry Gyula miniszterelnök, olaj, vászon, 112,5 x 88,5 cm, lt. sz.: 2106.

17. Lippay Bertalan (Berthold Dominik): Széll Kálmán, olaj, vászon, 130 x 88 cm, lt. sz.: 966.

18. Sárkány Gyula: Teleki Pál miniszterelnök, olaj, vászon, 139 x 89 cm, lt. sz.: 1927.

19. Benczúr Gyula: Wekerle Sándor, olaj, vászon, 134,5 x 95,5 cm, lt. sz.: 1926.

Wekerle Sándor is a kormányülésen (Pintér Sándor mögött)

20. Orlai Petrich Soma: Wenckheim Béla, olaj, vászon, 86 x 73 cm, lt. sz.: 2118.