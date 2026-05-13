Nem csak a Nemzeti Galéria, a Nemzeti Múzeum festményei is ott lógnak a Várban kormányzati irodákban

MŰVÉSZET

Magyar Péter hétfői élő tárlatvezetése a hátrahagyott Karmelitában hívta fel a figyelmet arra ismét, hogy fel lehet dobni a nagyközönség által nemigen látogatható kormányzati épületek fehér falait a legnevesebb magyar festők alkotásaival.

Tegnap megszereztük azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek a Nemzeti Galériából Orbán Viktorékhoz kerültek kölcsönbe a Karmelitába, illetve azokét is, amelyek Rogán Antalékhoz. Orbánék nem szerénykedtek. A miniszterelnök és munkatársainak komfortérzetét majdnem 100 alkotás biztosította. Ahogy egy szakértő fogalmazott a képekről: „nagyon jó ízléssel összeválogatott, klasszikus, kiemelkedő nevek. „Az adott művész legjobbjait hozták el az MNG-ből, ezek csúcsképek”.

Kevésbé volt jó véleménnyel a szakértő a Rogánékhoz került festményekről, azon ottani két „Iványi Grünwald elég gyenge másodvonal”. Pedig az épület nem ezt érdemelné, ahogy Szily László fogalmazott, „a Rogán-menedék esetében túlnyomó részt a kortárs belsőépítészet legdrágább megoldásait alkalmazó, újratervezett beltérről beszélhetünk. Ami, bár a funkciója irodaház, stílusában és színhasználatában inkább közelít a legelitebb kategóriába tartozó luxuslakások-luxusvillák vagy butikhotelek hangulatához, mint a bármilyen magas minőségű irodáéhoz vagy más középületéhez.

Az MNG-s képek kölcsönszerződése a nyáron jár le.

De nem csak a Nemzeti Galéria gyűjteményében néztek körül a Vár különböző részeit birtokba vevő minisztériumok. Írtunk a Nemzeti Múzeumnak is, hogy tőlük milyen alkotások kerültek kölcsönbe akár a Karmelitába, Rogánékhoz vagy a vár ügyeit intéző Várkapitánysághoz. Az utóbbi a megoldás a múzeum válasza alapján.

„A Várkapitánysággal műtárgyak kölcsönzése miatt összesen 20 festmény okán van kapcsolatban az intézmény” - írták a válaszukban.

Pállik Béla: Tisza Kálmán című festménye a Karmelitába beköltözéskor 2019 december végén
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Azt is elárulták, hogy „az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum több éve, de inkább több évtizede kapcsolatban áll közintézményekkel, melyek közül vannak, amelyekben a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönbe került műtárgyai biztosítják az állami épületek, közhivatalok (pl. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem – Rektori Hivatal, Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, minisztériumok) reprezentatív tereinek méltóságát. Az ilyen esetekben a festmények közül többet is restauráltatott és/vagy bekereteztetett a kölcsönző. Legutóbb 2025 tavaszán az MNMKK akkori elnöke kapott ilyen tárgyú megkeresést, azóta nem érkezett hasonló igény”.

A 20 festmény listájából az derül ki, hogy a Nemzeti Galéria tájképeit, csendéleteit, portréit a Nemzeti gyűjteményéből politikusokról szóló festményekkel egészítették ki. Ezek közül párat simán meg tudott nézni bárki, aki bejáratos volt kormányülésekre vagy tárgyalásokra. Aki nem, azoknak ott vannak online, a címre kattintva is megnézhetők.

1. Ismeretlen 18. századi festő: Zrínyi Miklós, olaj, vászon; 89x70,5 cm; lt. sz.: 1522.

2. Stetka Gyula: Tisza István, olaj, vászon; 142x98 cm; (kerettel: 161x117,5 cm), ltsz.: 2246.

3. Than Mór: Gr. Batthyány Lajos, olaj, vászon; 58x45 cm; (kerettel: 69,5 x 58 cm), ltsz: 1553.

4. Ismeretlen festő: Széchenyi István, olaj, vászon; 91,5x75,5 cm; (kerettel: 108x93,5 cm), ltsz:76.20.

5. Schoefft Ágoston: Gróf Széchenyi István, olaj, vászon; 81x62,5 cm; (kerettel: 93x78 cm), lt. sz.: 2263.

Széchenyi István figyeli Ursula von der Leyent és Orbán Viktort
Fotó: kormany.hu

6. Pállik Béla (Benczúr Gyula köre): Tisza Kálmán, olaj, vászon; 133 x 94 cm; (kerettel: 153 x 113 cm), lt. sz.: 818.

Pállik Béla Tisza Kálmán portréja már a falon, a Tisza teremben

7. Barabás Miklós: Baross Gábor, olaj vászon; 73,5x63 cm; (kerettel: 93x78 cm), ltsz: 99.1.

8. Temple János: Lónyay Menyhért, olaj, vászon, 140 x 100 cm, lt.sz.: 505.

9. Horovitz Lipót után Pap Henrik: Trefort Ágoston, olaj, vászon, 146 x 113 cm, lt.sz.: 524.

10. Vajda Zsigmond, Benczúr Gyula után: Gróf Andrássy Gyula, olaj, vászon, 151 x 100,5 cm, lt. sz.: 1660.

Andrássy Gyula kormányülésen

11. Paczka Ferenc: Batthyány Lajos portré, olaj, vászon, 161 x 120,5 cm, lt. sz.: 2210.

12. Than Mór: Batthyány Lajos portré, olaj, vászon, 48 x37,4 cm, lt. sz.: 2040.

13. Brüch, Oskar: Fejérváry Géza, olaj, vászon, 148 x 98 cm, lt. sz.: 1901.

14. Glatter Gyula: Khuen-Héderváry Károly, olaj, vászon, 146 x 86 cm, lt. sz.: 2199.

15. Benczúr Gyula: Lónyay Menyhért, olaj, vászon, 85,5 x 70 cm, lt. sz.: 2105.

16. Pongrácz Károly, László Fülöp után: Szapáry Gyula miniszterelnök, olaj, vászon, 112,5 x 88,5 cm, lt. sz.: 2106.

17. Lippay Bertalan (Berthold Dominik): Széll Kálmán, olaj, vászon, 130 x 88 cm, lt. sz.: 966.

18. Sárkány Gyula: Teleki Pál miniszterelnök, olaj, vászon, 139 x 89 cm, lt. sz.: 1927.

19. Benczúr Gyula: Wekerle Sándor, olaj, vászon, 134,5 x 95,5 cm, lt. sz.: 1926.

Wekerle Sándor is a kormányülésen (Pintér Sándor mögött)

20. Orlai Petrich Soma: Wenckheim Béla, olaj, vászon, 86 x 73 cm, lt. sz.: 2118.

MŰVÉSZET széchenyi istván Szapáry Gyula MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum Khuen-Héderváry Károly zrínyi miklós Wekerle Sándor Széll Kálmán Rogán Antal Pállik Béla andrássy gyula Wenckheim Béla Fejérváry Géza teleki pál várkapitányság magyar péter Trefort Ágoston szily lászló Baross Gábor orbán viktor karmelita Lónyay Menyhért nemzeti galéria tisza istván tisza kálmán batthyány lajos
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter megcsinálta az elűzött diktátor hálószobáját elözönlő tömeg demokratikus verzióját

A helyszínek magánvillák helyett kormányzati épületek, de az érzet és az üzenet ugyanaz. Főleg, hogy az Orbán-kormány mindent megtett, hogy eltitkolja például a Rogán-minisztérium fényűző luxusát, amire most végre rácsodálkozhatott a pórnép.

Rovó Attila, Windisch Judit
POLITIKA

Megszereztük a műalkotások listáját: nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában

Magyar Péter hétfőn este tartott idegenvezetést a Várban a kiürített Karmelitában és Rogán Antal egykori munkahelyén.

Haszán Zoltán, Szily László
MŰVÉSZET

A szivarszoba titka: Rogán Antal nem véletlenül titkolta a Várba épített dubaji stílusú férfiklubját

A Fidesz-uralom utolsó évére elkészült Rogán-minisztériumról nem az ókori Athén, hanem a hanyatló Róma jut a néző eszébe.

Szily László
MŰVÉSZET