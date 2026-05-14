14 éven át egy múzeumból csellel lenyúlt székben ült Kövér László, Szőcs Géza pedig a Nemzetiből szerzett stílbútort

A kormányzati épületekbe az elmúlt 16 évben átszállított, köztulajdonú műkincsek témája azután került a nagyközönséget izgató sztorik közé, hogy Magyar Péter 3 videóban mutatta meg, milyen fényűző belső tereket alakítottak ki a budai Vár minisztériumi palotáiban.
A HVG kitúrt és összeszedett pár példát a furcsa műtárgykölcsönzésekre, kigyűjtöttem a legjobbakat a hosszú cikkből:
A Nemzeti Múzeum 2012-ben az állandó kiállításáról volt kénytelen kiszedni Tisza István egykori házelnöki székét, miután a frissen újraalapított Parlamenti Múzeum visszaigényelte azt. Csakhogy jól megvezették a Nemzetit: a szék magának Kövér Lászlónak kellett, aki az elmúlt 14 évben sajátjaként használta azt. Nemsokára kiderül, mit lép Forsthoffer Ágnes, már ha Tisza székében ülve lehet egyáltalán lépni.
Kövér nemcsak a széke ügyében nyomult a színfalak mögött. Amikor a Parlament jó pár termét a magyar történelem ismert figuráiról nevezték el néhány éve, Kövér kitalálta, hogy azokat a névadók portréival kéne dekorálni. De a festményeket nem kikölcsönözte, hanem titkos szerződéssel vagyonkezelésbe szerezte meg a Magyar Nemzeti Múzeumtól. A szerződést 2024. májusában írták alá több mint 60 műtárgyról, a megállapodásban titoktartási függelék is van.
A legnagyobb suttyónak nem meglepő módon Lázár János bizonyult. Ő minimum kétszer nézte politikusellátónak a nemzeti közgyűjteményeket. Amikor irodája lett a Karmelitában, titokban kirendelt magához 13 festményt a Demeter Szilárd vezette Nemzeti Múzeum Képcsarnokából. Miért ennyit, ha egyszer nem kosárcsarnok méretű dolgozószobája volt? Hogy megnézhesse, melyik megy jobban a bútorhoz. A 13 képből ugyanis 10-et visszaküldött, 3-at meg kiakasztott. „Valószínűleg felpróbálták a falra őket, hogy melyik mutat jobban” – mondta a HVG-nek a múzeum egyik munkatársa.
2025. júliusának elején Lázár tátott szájjal szaladt bele a bútorerdőbe: amikor megbízták a Várkapitányság felügyeletével és felköltözött a Karmelitába, elment az Iparművészeti Múzeumba bútort válogatni magának. A dolgozók ott megmutatták, hogy a NER idején is mit lehetett volna elérni határozottabb kiállásokkal. Páran ugyanis az alkalomra készült tiltakozó pólókban fogadták a földesurat, olyan feliratokkal mint „Mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére”, és „műtárgy nem használati tárgy”. Az eredményt csak most tudhatja meg a közvélemény: a Nemzeti felettese, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) azt közölte ugyanis, hogy „A Lázár János miniszter kérésére 2025-ben kiválasztott bútorok továbbra is az Iparművészeti Múzeumban vannak, nem kerültek kiszállításra.” Vagyis elég volt pár ember gúnyos szövegű pólókban és az akkor még teljhatalmúnak hitt Lázár is meghátrált.
Csodás sztori Szőcs Gézáé is 2010-ből ami tragikomikusan illusztrálja, hogy mindez a kezdetektől a rendszer lényegéhez tartozott. Amikor Szőcs 2010-ben kulturális államtitkár lett, az erre hivatott szerv, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) nem tudott stílbútort szerezni az irodájába, mire a költő-politikus Csorba Lászlónál, a Nemzeti Múzeum akkori főigazgatójánál kezdett nyomulni, hogy adjon át neki egy garnitúrát a múzeum gyűjteményéből. A nyomulást kimozogni próbáló, cseles Csorba olyan megoldást ajánlott, mintha a Tűz van, babám 2-t forgatták volna. Szőcs adjon pénzt a múzeumnak arra, hogy vásároljon egy eredeti art deco garnitúrát, az ugyanis úgyis hiányzott a gyűjteményükből, a Nemzeti meg azzal a lendülettel kikölcsönzi neki a szettet. Így a meglévő gyűjtemény csonkítása nélkül elégíthették ki Szőcs bútoréhségét.
De a sztorinak volt egy következő fordulója. A kölcsönzés 2016-ban lejárt. Ekkor már nem Csorba volt a főigazgató, az akkor éppen kormánybiztosként ügyködő Szőcs pedig átszállíttatta a garnitúrát az új munkahelyére, a Miniszterelnökség egyik épületébe. Miután a politikus 2020-ban covidban meghalt, a múzeum jelentkezett, hogy elvinné a bútorokat. Valaki már eddigre lenyúlt egy Thonet-széket a szettből, de a többi darab megvolt. A múzeum illetékese 2021. július 28-án értesítést kapott, hogy másnap mehetnek a bútorokért. Amikor a muzeológusokból és szállítómunkásokból álló csapat megérkezett, a garnitúra hűlt helye várta őket. Mint megtudták, a bútorok egy része a helyi önkormányzat által fenntartott balatonfüredi Vaszary villába került az irodalmi szalon berendezéseként és máig ott van.
A téma józan értékeléséhez azt érdemes átgondolni, hogy a köztulajdonban lévő műalkotások állami intézményekbe történő kikölcsönzése nem önmagában ördögtől való dolog, sőt. Egy műalkotásnak jobb sorsa van, ha a közösség tagjai láthatják, mintha nem, hiszen eleve ezért készültek. Így a raktárból történő kölcsönzés értelmes dolog is lehet, főleg, hogy nagyságrenddel több mű áll raktárban mint van kiállítva. Ez akkor pozitív jelenség, ha a képek az állami intézmények külső, lakossági vagy más ügyfelek által is használt irodáiba, tárgyalóiba vagy folyosóira kerülnek ki. Vagy, igen ritka esetben, akkor, ha a művek külföldi vezetők látogatásait fogadó, reprezentatív terekbe kerülnek, ahol valóban bemutathatják a nemzeti kultúra gazdagságát.
Csakhogy a Fidesz korszakában nem, vagy nem csak ez volt a gyakorlat. Olyan, a nagyközönség elől teljesen elzárt, palotaszerű minisztériumi épülethálózat épült ki, főleg a budai Várban, ahová élő ember be nem tehette a lábát. Ezeket és egyes vezetők privát irodaterét dekorálták közgyűjteményi darabokkal.
A nagyközönség nem, de azok láthatták ezeket az alkotásokat, akik bejáratosak voltak a Karmelitába. De azért éles szemmel ki lehetett szúrni párat a kormányülésekről készült fotókon.