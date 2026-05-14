A NER egyik utolsó dobása: 7,3 milliárdos állami közbeszerzés a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt testvérének

A jelek szerint az áprilisi választás előtt az állami szféra rehabilitálta a Homlok családot, hiszen két, egyébként igencsak nagy összegű közbeszerzés nyertesének választották a kegyvesztett NER-lovag, Mészáros Lőrinc exvejének testvérét. Így pedig – ha a szerződés is megköttetik – a projektből maga Homlok Zsolt is profitálhat, hiszen mindkét szóban forgó munkánál az ő egyik cége lesz a testvére alvállalkozója.
Homlok Zsolt akkor esett ki igen látványosan a pikszisből, amikor elvált Mészáros Lőrinc lányától. Utána nemcsak kirakták a cégeit az egyes folyó projektekből, de még a Gazdasági Versenyhivatal is eljárást indított a cégei ellen, aminek a vége 1,2 milliárdos bírság lett. Az új helyzet akkora kihívást jelentett a kegyvesztett NER-lovag számára, hogy tavaly tavasszal csődvédelmet kért maga ellen, a csődeljárás pedig csak most, egy évvel később ért véget. Homlok Zsolt felemelkedéséről és bukásáról, ebben a cikkben írtam részletesen.
Mindezek után történik, hogy Homlok Zsolt testvére most a választások előtt mégis hozzáfért két vaskos állami közbeszerzéshez.
Mészáros Ágnesből Homlok-Mészáros Ágnes lett.
A rendszer adta, a rendszer elvette.
Homlok Zsolt érintett cégei késleltetni is próbálták az eljárást, ezért kaptak még pár tízmilliós bírságot az eleve 1,2 milliárdos büntetés mellé.
Most derült ki az is, hogy NER-en kívülre keveredett cége 1,3 milliárdos veszteséget termelt az első évben, amikor már nem volt a felesége Mészáros Lőrinc lánya.
A gazdasági szakemberből Mészáros Lőrinc vejévé avanzsált, majd kegyvesztetté vált üzletember története.