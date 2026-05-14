Lázár volt munkatársai azonnali hatállyal csomagolnak, hogy Magyar beköltözhessen

Magyar Péternek több minisztert kell elhelyeznie, mint amennyit Orbán Viktornak kellett, ami nem lesz könnyű, különösen úgy, hogy három ikonikus épületet eleve kiütött volna a lehetőségek közül (lásd lejjebb), egyet Orbánék adtak el, egyet meg még évekig újítanak fel.

Magyar Péter hétfő éjjel végigjárta és bemutatta

a Karmelita kolostort – amit ő palotának nevez,

a Rogán-féle minisztériumot a Dísz téren,

és a Belügyminisztérium Szentháromság téri épületét.

Mivel a videók után a miniszterek eskütétele előtt is kikelt a luxuskörülmények miatt a parlamentben, kizártnak tűnt, hogy ezeket az épületeket minisztériumként használják tovább. Aztán változott a terv, legalábbis ami a Rogán-féle minisztériumot illeti.

Rogán Antal volt minisztériuma Fotó: Németh Dániel/444

A Karmelita és a BM épületéről viszont továbbra sincs döntés, így kérdés, hol dolgozik majd Pósfai Gábor belügyminiszter. A Belügyminisztérium régi épületébe nem tud visszamenni, mert a Széchenyi téri palotát Orbán Viktorék, pontosabban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő eladta 50,7 milliárd forintért.

A Parlamenthez közeli Agrárminisztériumot jelen állás szerint jövő év végéig még újítják fel, a tárca a Schmidt Mária cégétől bérelt Vigadót használja. 2018-tól az első hat évben 10 milliárd forint bérleti díjat fizettek ki, a legutolsó adatok szerint nettó 129 millióba kerül havonta a Vigadó.

A Rogán-féle luximinisztérium megmarad

Szerda éjjel kiadták a minisztériumok hatásköréről szóló rendeletet, az viszont továbbra sincs meg, hogy melyik tárca hova kerül.

Magyar Péter szerda este a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, több minisztériumnak kell székhelyet találni, még keresik a megoldást. Van, ami már eldőlt.

Ő például már szerda reggel bejelentette, hogy a Miniszterelnökség azt az épületet használja majd, ami Lázár János tárcájáé volt az Alkotmány utca 5-ben, és ott lesznek a kormányülések is. Az épület 250 méterre van gyalog a Parlamenttől.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Tudomásunk szerint Lázár János helyettes államtitkára, Kondrik Kornél már utasította is az ott dolgozókat, hogy azonnali hatállyal kezdjenek csomagolni, és költözzenek át a szintén hozzájuk tartozó Kálmán Imre utcai épület üres irodáiba.

Szerda reggel Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter is onnan posztolt, olyan szöveggel, hogy a főnöke elkísérte a munkahelyére. Ám valószínűleg ez nem a végleges helye lesz a tárcájának, furcsa volna, ha Vitézy tényleg az amúgy nem túl nagy sarokházban kapna helyet, Magyarral osztozva az épületen.

Főleg, hogy Magyarnak lesz nála közelebbi munkatársa is, például Ruff Bálint. Nem közölték még, hogy ő hova költözik, csak azt, hogy Rogán volt minisztériumába vagy a Karmelitába biztos nem. A Miniszterelnökség eddigi székhelye a Parlament oldalánál lévő épületben, a Kossuth Lajos tér 2-4-ben volt.

A Rogán-féle minisztériumi épületet mégsem hagyják veszni. Magyar a sajtótájékoztatón arról beszélt, „ahogy áll most, és szerintem ez lesz a végleges”, a Dísz térre költözik be „emlékei szerint” a Szociális és Családügyi minisztérium, Kátai-Németh Vilmos vezetésével. (Ő az első vak miniszter.)

Magyar most is luxusminisztériumnak nevezte az épületet, majd arról beszélt, „abba a minisztériumba, ahonnan az állami gyűlöletet, a magyarok megosztását, sokak tönkretételét irányították”, oda költöznek azok, „akiket megaláztak. Azok most – ilyen szempontból, ha lehet ezt mondani, már ha a szivarszoba ezt jelenti – felmagasztaltatnak, és ők fognak lenézni a városra, és fognak ott dolgozni.”

A Karmelita sorsa még nem dőlt el.

Szijjártó falai között

A miniszterelnök-helyettes Orbán Anita külügyminiszter lesz. A Külügyminisztérium helye stabil a Bem téren, de azért hallottunk olyan pletykát, hogy az új stáb nem szívesen költözött volna be Szijjártó Péter után ugyanabba az épületbe. Más forrásunk úgy hallotta, beköltöznek, csak előtte átvizsgálják a helyet.

Az egyik dicsőségfal

Orbán Anita miniszter mindenesetre már arról posztolt, csütörtök 10-kor állománygyűlést tartanak a főépület aulájában, a büfé közösségi tere pedig ismét rendelkezésre áll. Szijjártóék korábban elvitették onnan az asztalokat és székeket,

„mivel az előző vezetés más szemléletet képviselt a munkahelyi közösségi terek szerepéről. Mi hiszünk a párbeszédben és a kollégák közötti élő kapcsolatok erejében” - írta Orbán.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy ő sem megy fel a Várba, hanem a tárca eredeti, Balaton utcai épületében lesz az irodája. Hivatalosan még mindig ez a minisztérium címe, de Szalay-Bobrovniczky Kristóf stikában felköltözött abba az épületbe, ahol korábban a Hadtörténeti Múzeum volt. Ruszin-Szendi azt is bejelentette, hogy a várbéli épületet visszakapja a múzeum.

Fotó: Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Az Egészségügyi, az Oktatási és Gyermekügyi illetve a Szociális és Családügyi Minisztérium a Belügyminisztériumból válik ki. Ebből a Szociális minisztériumnak már megvan a helye, a többi tárca valószínűleg használhatja majd azokat az épületeket, amelyek korábban ezeké a minisztériumoké voltak. Az Egészségügyi Minisztérium például annak idején az Arany János utca 6-ban működött. Lehet, hogy az egészségügyi államtitkárság most is ott van, de az Orbán-kormány annyira átláthatatlanul működött, hogy erről sem közöltek semmit.

Navracsics Tibor eddigi tárcája, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium átalakul Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummá.* Ez az Akadémia utcában működött, ahol nagyon régen az Oktatási Minisztérium volt.

Egy másik épület is felszabadul, Bóka János tárcája, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma megszűnik azzal, hogy a Miniszterelnökségbe olvad. Ennek a székhelye eddig az Arany János utca 25-ben volt.

A Szalay utcában működő Kulturális és Innovációs Minisztériumból is két tárca lesz: az egyik Tudományos és Technológiai Minisztérium elnevezéssel működik tovább, de abból válik ki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium is. Mindkettő erős területnek tűnik, kérdés, melyik marad, esetleg elférnek-e ugyanabban az épületben.

Vitézy mehet a volt Mol-székházba

Az eddigi Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztériumként működik tovább. Ennek a székhelye az első kerületi Vám utcában van. Az eredeti tervek szerint egyébként Nagy Mártonék költöztek volna a felújított Pénzügyminisztérium épületébe a Várba, de a miniszter ezt nem akart, így kerültek oda Pintér Sándorék. Az Igazságügyi Minisztérium helyzete sem bonyolult, valószínűleg marad is a Nádor utcában.

Az Energiaügyi Minisztériumból – ami most a XI. kerületben, az Október huszonharmadika utcában, az egykori, régi Mol-székházban van – két tárca lesz. A fő a rész, amit Kapitány István vezet, Gazdasági és Energetikai Minisztérium elnevezéssel működik tovább. Ebből a minisztériumból válik ki az Élő Környezetért Felelős Minisztérium is. Azt nem tudni, hogy ezekkel mi lesz, Vitézy Dávid ugyanis a Népszavának arról beszélt, az ő tárcája költözik az Október huszonharmadika utcába, a volt Mol székházba.

Önálló környezetvédelmi tárca rég nincs, 2010-ben a Vidékfejlesztési minisztérium lett a jogutód, ami később az agrártárcává alakult. És ezzel körbeértünk, mert annak nincs saját helye, róluk írtuk a cikk elején, hogy a Parlamenthez közeli épületüket jelenleg éppen felújítják, így a Vigadót használják. Ráadásul létrejön az Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium is, amelynek szintén hely kell majd, ha nem a Navracsics-féle minisztérium épületében marad.

A kormánnyal egyelőre a párt sajtóosztályán keresztül lehet levelezni, így megkérdeztük a Tisza sajtót, hogy pontosan hova költöznek majd a minisztériumok, de egyelőre nem kaptunk választ. A kormány mindenesetre szerda délután Ópusztaszeren tartja az első kormányülést. Az államtitkárokat és a különböző intézmények vezetőit hivatalosan pénteken mutatják be, bár néhány név a miniszterjelölti meghallgatásokon kiderült.

*A cikket az új minisztérium elnevezésével pontosítottuk.