Volodimir Zelenszkij szerint fontos üzenet, hogy Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni heves orosz dróntámadást szerdán

Fontos üzenetnek nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Magyar Péter szerdai nyilatkozatát, amiben a magyar miniszterelnök elítélte az újabb heves orosz dróntámadást Ukrajna ellen. Az ukrán elnök esti posztjában arról írt, hogy „Moszkva ismét bebizonyította, hogy nem csupán Ukrajnára, hanem a szomszédos országokra és egész Európára nézve is veszélyt jelent”. Zelenszkij szerint közös álláspont kell ahhoz, hogy véget érjen a háború.

Szerda délután heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is, robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Magyar Péter az ópusztaszeri kormányülés közben jelentette be, hogy a kormány mélységesen elítéli a támadást, és hogy csütörtök délelőttre berendelték Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba.

Nemcsak Magyar Péter és Orbán Anita külügyminiszter szólalt fel az ügyben, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető is arról posztolt, hogy elítélik az orosz támadást. Ez azért is érdekes fejlemény, mert a korábbi orosz támadásoknál a fideszesek nem írták le az orosz szót, Sulyok pedig legutóbbi hasonló posztja után egy órán belül törölte a támadó ország nevét.

Kárpátalját eddig csak elvétve érték orosz légicsapások.