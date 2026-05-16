Tiltakozások miatt kirúgott tanárok: Lannert Judit bejelentése hatalmas elégtétel számunkra

„Visszaadjuk a tanárok sztrájkjogát, rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat” – ígérte Lannert Judit oktatási miniszter az oktatási bizottsági meghallgatásán.

„Maga a bejelentés is hatalmas elégtétel számunkra, örülünk és nagyra értékeljük Lannert Judit szavait. Különösen fontos az, hogy programjában további számos olyan célkitűzés szerepel, amiért felemeltük szavunkat, amiért küzdöttünk”

– reagálták a polgári elégedetlenség miatt 2022-ben elbocsátott pedagógusok az általuk alapított Tanítanék Mozgalom oldalán.

A Fővárosi Önkormányzat, a Tanítanék Mozgalom és az Egységes Diákfront közös demonstrációja 2023. október 23-án. Fotó: Németh Dániel/444

Mint írták, „a polgári engedetlenséget elsősorban a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáért, az oktatási rendszerünk súlyos, válságos állapota és a tanítványaink jövőéért érzett aggodalom, valamint az előző döntéshozók megalázó, a pedagógustársadalmat semmibe vevő attitűdje miatt vállaltuk, s most mindezen problémafelvetéseinkre választ kaptunk”.

A mozgalom tagjai által aláírt közleményben azt írják, remélik, hogy a velük szolidaritásból felmondó kollégáik számára is megnyugvást jelent az miniszteri bejelentés. „Azt kívánjuk, hogy szándékaik szerint örömmel és szabadon visszatérhessenek a közoktatásba - amit eddig a rendszer elfogadhatatlansága és a Klebelsberg Központ sem tett lehetővé a számukra -, viszont óriási nyereség lenne az egész rendszer számára.”

Lannert miniszteri meghallgatásán a Klebelsberg Központ átvilágítását, központi irányítói szerepének felülvizsgálatát is megígérte – de beszélt a teljesítményértékelési rendszer átalakításáról, az iskolaigazgatók döntési jogkörének bővítéséről, és az alulfinanszírozott egyetemek pénzügyi helyzetének felülvizsgálatáról is.