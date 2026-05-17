Nem kap tovább mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem

Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet, amely lehetővé tette több ország, köztük India számára az orosz eredetű nyersolaj vásárlását.

Az amerikai pénzügyminisztérium áprilisban adott ki általános engedélyt arra, hogy az április 17-ig tartályhajókra rakodott orosz eredetű nyersolajat és kőolajtermékeket továbbra is értékesíthessék és szállíthassák. Az amerikai kormányzat így próbálta tompítani az iráni háború miatt kibontakozó olajellátási sokkot.

A mentesség szombaton lejárt, és a tárca honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása.

A demokrata párti Jeanne Shaheen és Elizabeth Warren szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak: az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkentené az amerikai üzemanyagárakat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nem kívánja megújítani az engedélyt.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több intézkedéssel próbálta mérsékelni az iráni háború miatt megugró energiaárakat. Ezek közé tartozott az amerikai stratégiai olajtartalékból nyújtott kölcsön, a Jones Act néven ismert hajózási szabályozás ideiglenes felfüggesztése, valamint az orosz tengeri olajszállításokra adott mentesség meghosszabbítása.

Donald Trump amerikai elnök pénteken, Pekingből hazatérve arról beszélt újságíróknak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az iráni olajat vásárló kínai vállalatokkal szembeni szankciók esetleges enyhítéséről is. India jelenleg az orosz tengeri nyersolaj szállítmányok legnagyobb vásárlója, és beszerzései áprilisban és májusban rekordközeli szintre emelkedtek az amerikai mentességek miatt. (via MTI)