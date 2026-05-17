Romos épület van a székhelyén a volt fideszes parlamenti képviselőhöz köthető cégnek, 40 millió forint NKA-pénzzel dobták meg a választás előtt

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Honlapja nincs, a hivatalos címén pedig csak egy romos épület található annak az egyesületnek a székhelyén, ami a választások előtt 40 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) – hangzott el az RTL Híradóban.

Az Öko-Plan Egyesület a korábbi Fideszes országgyűlési képviselőhöz, Szabó Zsolthoz köthető, ahogy a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány is, amely szintén több tízmillió forinthoz jutott. Szabó éveken át volt a Heves 03-as egyéni országgyűlési választókerület fideszes képviselője.

A választások utáni hetek egyik legtöbb figyelmet kapott botránya volt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Ahogy írtuk,

Ahogy ebben a cikkben írtuk, az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege.

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Németh Szilárd birkózóakadémiája és fideszes parlamenti képviselőjelölt is kapott NKA-támogatást

Fideszes politikusok, álcivil szervezetek és énekesek is feltűnnek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatottjai között. Bemutatunk pár érdekes nyertest.

10 millió támogatást kapott egy hatvani láthatatlan alapítvány, a fideszes jelölt az alapítvány nevében gyerekeknek vitt ajándékot

A gyerekek arcát nem takarták ki.

Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is

A leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást. Ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia.

Az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege

A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.

Hankó Balázs 341 milliós támogatást osztott szét a saját körzetében

A korábbi kulturális miniszterekhez képest kirívóan sok pénzt szórt szét Hankó az NKA-s keretéből. A támogatások több mint 10 százalékát a saját választókerülete kapta.

