Megindult a végrehajtási eljárás Balásy cégei ellen

Múlt pénteken végrehajtási eljárást indított a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága a New Land Media és a Lounge Design Kft.-k ellen, írja a G7 cégbírósági iratokra hivatkozva. A NAV általában akkor indít ilyen eljárást, ha egy gazdasági szereplőnek olyan fizetési kötelezettsége van, amelynek a fizetési határideje már lejárt. A lap szerint ez lehet bírság vagy visszakövetelt állami garancia is.

A Lounge Eventtel együtt ezek a cégek 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek vagyonát a tavaly májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 79 milliárd forintra becsülte.

Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

Miután Balásy felajánlotta az állami megrendelésekkel kitömött cégeit az államnak, a rendőrség közölte, hogy ezek a vállalkozások érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban. Hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoznak. Ezen kívül a cégcsoporthoz köthető túlárazott szerződések miatt is nyomoznak ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt. A világ akkorát fordult a propagandagyárossal a választások óta, hogy a félkész, máriaremetei villájánál is le kellett állítani az építkezést.