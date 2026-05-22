Az agrárminiszter szerint aszályos időszakban veszélyt jelent az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell

Aszályos időszakban valós veszélyt jelent az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell – írja Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebookon.

Arról is ír, hogy a „jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem kalkulál a magyar piacra, az import Lengyelországból és Szlovákiából érkezik”, és figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztők érdekeit is a döntéseknél. „A legfontosabb cél, az élelmiszerbiztonság fenntartása.”

Magyarországra 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 405 ezer tonna import kukorica érkezett, ami a becsült teljes éves felhasználás több mint 11 százaléka, a behozatal dinamikájából és a kukorica idei vetésterületében bekövetkezett visszaesésből kiindulva nem kizárt, hogy az import a teljes, szeptember-augusztusi időszakban eléri, illetve meghaladja majd a 700 ezer tonnát.

A szeptember-március között behozott kukorica 50 százaléka Lengyelországból, 36 százaléka Szlovákiából származott. Lengyelország és Szlovákia jelenleg is tiltja az ukrán kukorica közvetlen importját, csak a tranzit engedélyezett – írja összefoglalójában Bóna.

Szerinte Magyarország a klímaváltozás következtében hosszabb távon kukoricából valószínűsíthetően legfeljebb önellátásra lesz képes, emiatt takarmányipara, állattenyésztése, valamint keményítő-, izocukor- és etanolgyártása a termény tonnáján nagyságrendileg 30-40 euró árelőnyt veszít el, amit részben a versenyképesebb áron elérhető importtal igyekszik kompenzálni.

Ukrajnában a géntechnológiailag módosított növények termesztése már tiltott, e téren az európai uniós jogharmonizáció teljes mértékben 2026 szeptemberétől valósul meg – tette hozzá.

Csütörtökön a miniszter arról posztolt, hogy a Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja. „Nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. Az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen” – írta.

A miniszter később azt is közölte, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a tiltás feloldása után május 18. és 20. között Ukrajnából összesen 6 szállítmány tervezett behozatalát jelentették be. Ebből négy szállítmány fehér cukrot (91 tonna) jelentettek be, ami nem szerepelt a behozatalt tiltó listán; két szállítmány pedig hántolt, lapított, pelyhesített vagy darát gabona, gabonacsíra.