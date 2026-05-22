Felsővezetőktől és operatív vezetőktől vált meg a Libri

Több felsővezető és operatív vezető távozott a Libri kötelékéből - erősítette meg az MTI értesüléseit a Libri-Bookline PR-vezetője pénteken.

Fábián Barbara közölte, néhány munkakört és pozíciót megszüntettek, több felsővezető és operatív vezető távozott a Libri kötelékéből. Hozzátette, csoportos létszámleépítés nem zajlik, de a jövőbeli üzleti prioritásaik és stratégiai céljaik szükségessé tették a szervezeti struktúrájuk és működési modelljük újragondolását, folytatva az év elején megkezdett új vezetői modell integrálását.

A Librit még 2023-ban kebelezte be a fideszes elitképzőként sokáig prosperáló MCC, azóta hosszú utat jártak be a fóliázástól és könyveltüntetésektől az MCC népszerűsítésén át a vegytiszta propaganda polcokra tevéséig. Aztán április 12. után valami megváltozott.