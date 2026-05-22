Felsővezetőktől és operatív vezetőktől vált meg a Libri

Több felsővezető és operatív vezető távozott a Libri kötelékéből - erősítette meg az MTI értesüléseit a Libri-Bookline PR-vezetője pénteken.
Fábián Barbara közölte, néhány munkakört és pozíciót megszüntettek, több felsővezető és operatív vezető távozott a Libri kötelékéből. Hozzátette, csoportos létszámleépítés nem zajlik, de a jövőbeli üzleti prioritásaik és stratégiai céljaik szükségessé tették a szervezeti struktúrájuk és működési modelljük újragondolását, folytatva az év elején megkezdett új vezetői modell integrálását.
A Librit még 2023-ban kebelezte be a fideszes elitképzőként sokáig prosperáló MCC, azóta hosszú utat jártak be a fóliázástól és könyveltüntetésektől az MCC népszerűsítésén át a vegytiszta propaganda polcokra tevéséig. Aztán április 12. után valami megváltozott.
Az egy dolog, hogy lefóliázzák az LMBTQ-könyveket. A nagy kérdés viszont az: lehet-e őket egyáltalán kapni a boltokban?
Kedden tűnt el a boltokból a Magyar Péter lejáratását célzó képregény.
Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.
Lehetett volna az is a címe, hogy A kis gömböc, de nem az lett.
Felháborítónak és károsnak tartják, ami a „gyermekvédelem” ürügyén történik. A bolt dolgozói szerint a tiltakozók nem okoztak károkat, „a könyveket pedig majd úgyis visszacsomagolják”.