Szigorúbban lépne fel a gyorshajtókkal szemben Karácsony Gergely, még több sebességmérőt helyezne ki

A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset - mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken egy konferencián.

Karácsony hangsúlyozta: nincs olyan politikai, gazdasági és társadalmi érdek, amely az emberi élettel egyformán fontos lenne. Azt mondta, Budapesten a halálos közúti balesetek számának csökkenése alapján nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re elérjék: közúti balesetben senki ne veszítse életét. Hozzátette: ha 2050-re meg tudják szüntetni a halálos baleseteket, akkor ezer ember életét mentik meg.

A főpolgármester kiemelte, hogy a közlekedésbiztonság növelése érdekében a városi közlekedésben szükség van a másféleképpen gondolkodásra és szakítani kell a korábbi megközelítéssel: a helyes sorrend az, hogy a városban alapvetően élünk, és az életünk egy része, hogy közlekedni is kell. Ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a megengedett sebesség a városi közlekedésben alapvetően meghatározza azt, milyen esélyek vannak az életek megmentésére. Példaként hozta fel, hogy ha egy óránkénti 30 kilométeres sebességgel haladó autó elüt egy gyalogost, akkor annak 90 százalék az esélye a túlélésre, míg ez az arány nagyobb sebességnél drámaian csökken.

Karácsony szerint a közlekedésbiztonság növelése érdekében szigorúbb fellépésre lenne szükség a gyorshajtókkal szemben, sokkal szigorúbb büntetést kellene kiszabni a kirívó szabálysértést elkövetőkre.

A sebességhatárok betartatása kapcsán elmondta: jelenleg Budapesten 57 forgalmi sávot figyel fix kamera. A rendszert tovább kell bővíteni - jelentette ki. A főpolgármester kitért arra is, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése szintén hozzájárul a közlekedés biztonságának növeléséhez.

.Karácsony Gergely főpolgármestere (b) és Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a Balázs Mór Konferencia 2026 - Fókuszban a közlekedésbiztonság címmel rendezett tanácskozáson a CEU budapesti épületében 2026. május 22-én. Fotó: Soós Lajos

Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány közölte: a modern kori statisztikák létezése óta nem volt olyan alacsony a halálos balesetek száma a fővárosban, mint 2025-ben. Tavaly 22 halálos, 636 súlyos és 2157 könnyű sérüléssel járó közúti baleset történt Budapesten. A rendőrfőkapitány a látható trendekre hivatkozva megerősítette, hogy a kitűzött közlekedésbiztonsági célok elérése nem irreális elvárás. Terdik Tamás közölte: 2025-ben 40 százalékkal csökkent a halálos közúti balesetek száma 2024-hez képest. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerrel való közlekedés során bekövetkezett balesetek száma "óriási emelkedést mutat". A következő időszak kiemelt feladata lesz, hogy ezzel a helyzettel érdemben tudjunk foglalkozni - jelentette ki.

A rendőrfőkapitány kiemelte: a legnagyobb veszélyforrást az illegális gyorsulási versenyek jelentik.

Legutóbb április 10-én történt ilyen típusú halálos baleset a fővárosban: egy férfi a Váci út és a Róbert Károly körút felüljáróján nagy sebességgel ment, majd szándékosan átlépte a záróvonalat, és áttért a szembejövő sávba, hogy megelőzzön több előtte haladó autót. Ezután a szembejövő forgalom miatt jobbra rántotta a kormányt, vissza a saját irányába. A manőver közben egymás után két, vele azonos irányba haladó autónak is nekiütközött. Emiatt teljesen elveszítette az uralmát a jármű felett, átsodródott a szembejövő sávba, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés erejétől az a kocsi áttörte a szalagkorlátot, és lezuhant a felüljáróról. A vétkes, török sofőr ezután még egy autónak nekiment, végül csak a szalagkorlát állította meg. Halált okozó közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt indítványozták a 25 éves török férfi letartóztatását.

Terdik Tamás rámutatott arra is, Budapesten egy év alatt mintegy 250 ezer olyan sebességtúllépés történt, amelyet a kamerák rögzítettek. A valóságban ennél sokkal több történik Budapesten, így szükség lenne több sebességmérő kamerára - mondta.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az említett stratégia elfogadása óta a megmentett emberéletek száma 44, de még így is 106 áldozata volt a közúti baleseteknek Budapesten. Tavaly a 2022-es adatokhoz képest a felére csökkent a közúti közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma - közölte. Bodor Ádám a forgalomcsillapítási zónákról szólva ismertette: 2023-ban 130 négyzetkilométer ilyen zóna volt, 2025-ben már 139,5 négyzetkilométer. A cél, hogy 2030-ra 220 négyzetkilométernyi ilyen zóna legyen. A VI. és a VIII. kerület volt ezen intézkedésekben a legaktívabb - jegyezte meg. Célként jelölte meg azt is, hogy 2030-ra a fővárosi utak 61 százalékán a megengedett legnagyobb sebesség 30 kilométer/óra legyen. (MTI)